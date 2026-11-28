Espectáculos

Tita Ureta se tomó la cámara y, sin filtros, lanzó un mensaje directo durante la emisión de Vértigo la noche del jueves 26 de noviembre. Aprovechando el anuncio de los humoristas que participarán la próxima semana, la animadora soltó un "Pa’ que no digan que no hay plata", apuntando así a los comentarios sobre un supuesto ajuste de presupuesto en el programa de Canal 13 que circularon en espacios de farándula durante esa semana.

El momento ocurrió después de que el Pastor Rocha se presentara en el último capítulo del estelar. El comediante llegó para reemplazar a Stefan Kramer en el bloque de humor, una ausencia que generó varias especulaciones horas antes de que el programa saliera al aire. Durante la semana, diversos programas de farándula comentaron sobre un presunto quiebre entre el imitador y el canal, mencionando incluso una supuesta petición de la estación para que Kramer redujera los costos de su participación.

Sobre la ausencia de Stefan Kramer, se reportó que no pudo estar en esta edición debido a compromisos pactados previamente. Antes del capítulo, Zona de Estrellas había vinculado su ausencia con un compromiso que estaría relacionado con una intervención quirúrgica.

Tras la rutina del Pastor Rocha, Tita Ureta y Martín Cárcamo confirmaron que el comediante regresará el próximo jueves. La noticia es aún mejor para los fans, ya que el espacio contará con dos humoristas en el siguiente capítulo, pues el Pastor Rocha compartirá el bloque con Kramer. Fue justo en ese instante cuando Ureta pidió la cámara y lanzó su comentario en tono de broma, en alusión a las versiones sobre una supuesta falta de recursos para el segmento de humor.

En cuanto al show, el Pastor Rocha desarrolló una rutina donde se presentó como un viajero del futuro. En su actuación lanzó bromas dirigidas a la contingencia nacional, a Tita Ureta y a Gaby Hernández. Para cerrar su presentación, el humorista mostró un video creado con inteligencia artificial en el que regresaba a episodios del pasado para modificarlos, justo antes de que se anunciara su regreso al estelar.