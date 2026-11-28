Espectáculos

Todo partió porque la ex Miss Grand chilena escribió la palabra “Karma” en sus notas de Instagram, justo cuando Dominga López alcanzó el top 12 en la última edición del Miss Universo. Varios medios de espectáculos lo tomaron como una indirecta para Dominga López, la ganadora del Miss Universo Chile.

Sin embargo, la “Nacha” aseguró que su mensaje “no tiene nada que ver con el concurso” y que ni siquiera lo vio porque estaba viajando. Para cerrar el tema, añadió que Dominga lo hizo super bien.

Pero ojo, que no todo fueron flores. Michelson aprovechó de responder a sus fans en historias y lanzó que le gustaría haber tenido ese mismo apoyo en su periplo por el último Miss Grand International, donde ella quedó en el top 13.

Además, la Michelson dejó clara su postura sobre el certamen: no le gusta para nada el Miss Universo porque siente que no tiene credibilidad y prefiere el Miss Grand. De hecho, ya había denunciado en "Juzgamos y nos funamos" que el Miss Universo Chile no era completamente transparente con sus resultados. En esa misma instancia, comentó que las clasificadas a la final en esa versión le parecían simpáticas, pero que sentía que ninguna daba la talla para irse afuera porque les faltaba mucho.