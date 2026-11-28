Espectáculos

José Miguel Viñuela no dejó pasar la versión de Francisca Reyes, ex editora de Mucho Gusto, quien aseguró que sí hubo una orden en el set de Mega para cortar el pelo. El animador desmintió todo este miércoles, asegurando: «Nunca me dieron la instrucción de cortar el pelo».

La respuesta llegó mediante un audio enviado al programa de Sergio Rojas en Zona Latina, justo mientras el panel analizaba el relato de Reyes. La ex editora había hablado el martes en Noche de Pirañas sobre una falla técnica ocurrida en el matinal en 2020. Según su versión, la comunicación entre el estudio y el switch se cortó y el productor general de aquel entonces habría dicho: «No le vayas a cortar el pelo».

De acuerdo a Reyes, Viñuela no habría escuchado esa instrucción y, en el piso, un asistente le pasó las tijeras y le hizo el gesto de cortar. Aunque el panel de Sergio Rojas vio esto como un «giro dramático» que repartía la culpa entre varios compañeros que «hicieron vista gorda», Viñuela rechazó esa salida.

El animador fue tajante en su audio al explicar que el episodio fue un «acto absolutamente de inmadurez, irresponsabilidad de mi parte». Además, sostuvo que no le ha echado la culpa a nadie y que lo asume como «un gran error y un arranque de ansiedad».

Viñuela recordó que, al día siguiente del incidente, pidió perdón frente a las cámaras del programa y ante el sindicato del canal, además de escribir una carta y disculparse directamente con el camarógrafo. El hecho terminó en su salida de Mega y en una demanda, cuyo dictamen tuvo que «acatar y pagar».

Reacciones y nuevas apuestas

En el estudio, Luis Sandoval cuestionó la tesis de la orden, planteando que, aunque alguien pase una tijera, uno sabe conscientemente qué es correcto e incorrecto. Por su parte, Claudia Schmitd se preguntó por qué Mega no se hizo cargo del monto si el animador cumplía instrucciones del canal.

Desde el chat, algunos seguidores sugirieron que esto era una limpieza de imagen, algo que Sergio Rojas negó al aire diciendo que no le lavan la imagen a nadie. Viñuela dio el tema por superado, afirmando que cerró bien ese capítulo y que ahora puede volver a otra plataforma «mucho más maduro, más ubicado, más centrado».

Esa nueva etapa es en Chilevisión. El canal ya lo anunció como la cara de Gran Hermano para 2027 y también suena su nombre para integrarse a Contigo en la Mañana.