¡La Expo Quillota 2026 la rompió! Karen y JC, la dupla que arrasó con el rating

Espectáculos

La Expo Feria Yo Creo en Quillota 2026 se convirtió en la reina de la sintonía este fin de semana pasado, dejando a la competencia comiendo polvo. Transmitida por las pantallas de Mega, este evento quillotano la rompió, liderando el rating por tres noches seguidas y demostrando que los festivales regionales tienen un arrastre fenomenal.

El promedio fue de 585.517 personas por minuto enganchadas a Mega. Con esa dupla dinámica al frente, Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez, era casi un hecho que la sintonía explotaría. Además, el cartel de artistas no era para menos: Leo Rey, Franco Simone, Rodrigo Tapari, Alanys Lagos, Los Charros de Lumaco, entre otros. Una mezcla que prometía fiesta y cumplió con creces, dejando a todos con ganas de más.

Por supuesto, Karen Doggenweiler, siempre con su energía arriba, no podía estar más feliz con el resultado. Hizo un balance “más que positivo”, y cómo no, si la Expo Quillota fue un éxito rotundo. Para ella, la experiencia fue mucho más que solo trabajo: fue “súper contentos en lo personal” y “feliz de haberme sumado a este proyecto”. Habló de reencontrarse con una ciudad muy querida como Quillota y con mucha gente cariñosa, en un encuentro de emprendedores, de música y de cultura.

Pero Karen no solo celebra el éxito del rating. Hay una reflexión más profunda detrás de su alegría. La periodista puso el acento en la importancia de “conectarme con los festivales de regiones que son tan valiosos y tan importantes”. Y es que la televisión abierta permite que estos festivales lleguen a otras familias y a otros hogares del país gracias a las transmisiones. Remató diciendo que todo ha sido muy positivo y que el equipo ha sido espectacular.

Pero si hubo algo que se robó todas las miradas y los comentarios en redes, fue la “química en el escenario entre Karen y Julio César”. ¡La dupla que nadie sabía que necesitábamos y que resultó ser dinamita pura! La Karen, que es pura buena onda, se descosió en elogios para su partner. Dijo que Julio tiene oficio, talento, encanto y una llegada muy especial con la gente, y lo describió como generoso en el escenario y un querido amigo.

No es solo buena onda, es respeto profesional. Karen contó que se tienen gran cariño y respeto profesional, y que ambos entendieron la expo de la misma manera, con un compromiso muy parecido. Siente que hubo mucha sintonía en cómo presentaron a los artistas, cómo pensaron el desarrollo de cada noche y cómo intentaron darle un relato y una esencia especial. O sea, no era solo animar, era construir algo juntos. Y eso se nota en pantalla, ¿o no?

Julio César, por su parte, no podía estar más prendido con la “triple victoria en sintonía” de la Expo Quillota. Para él, ganar el rating genera confianza en el equipo y la sensación de que al público de todo el país le gusta ver estos festivales. ¡Un espaldarazo gigante para este tipo de eventos, que demuestran que el formato sigue vivo y coleando!

Sobre su compañera de mil batallas, JC fue directo: con Karen se llevan súper bien y se conocen hace mucho tiempo. Los dos están en una onda de estar más relajados y más sueltos, con una animación más popular y más fácil con la gente. Es esa conexión natural la que hace que todo fluya. Además, la describió como alegre, generosa y divertida, y concluyó que se la han pasado muy bien.

Pero no todo es festival, la vida sigue y los matinales llaman. Karen Doggenweiler anunció que regresaría a “Mucho Gusto” el martes, el matinal que conduce junto a José Antonio Neme. Y ojo al dato, la animadora no esconde el cariño que le tiene al José: a quien adora y extraña mucho, y a quien llamó su amigo y su compañero. Karen cerró diciendo que sin el apoyo de su querido equipo del matinal no podría estar allí. Un gesto que habla de su humildad y agradecimiento. ¡Seca total! Ahora la pregunta del millón es: ¿cuándo los veremos de nuevo animando juntos? ¡Porque esa dupla es dinamita pura!