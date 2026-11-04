¡Explota ¿Volverías con tu ex? 2! Duelos a muerte, dramas que no paran y un giro que cambia TODO

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Anoche en el capítulo 86 de ¿Volverías con tu ex? 2 la cosa se puso color de hormiga, con un duelo de eliminación de infarto y un cambio drástico que va a marcar el rumbo de todos los participantes para siempre. La jornada tuvo de todo: la definición del duelo, el desahogo heavy de Faloon Larraguibel y una ceremonia donde cada uno tuvo que decidir con quién quiere llegar a la final. ¡Preparen el té de tila porque la tensión fue máxima!

El Duelo que Nos Dejó Sin Aliento

Todo partió con un duelo de eliminación donde se enfrentaron Tom Brusse y Camila Nash contra el trío conformado por Luis Mateucci, Nicole "Luli" Moreno y Bárbara Muriel. Antes de la batalla, Tom le tiró unas palabras preciosas a Camila, dignas de novela: "La quiero mucho, pero prefiero verla feliz con otra persona porque yo sé que no la voy a hacer feliz". ¡Qué fuerte! Luego, Luis Mateucci tuvo que elegir con quién competiría de sus dos compañeras, ¿Luli o Bárbara? Y la Bárbara, sin pensarlo dos veces, le pidió que compitiera con ella, ¡todo para poder "eliminar ella misma" a Camila Nash! Clarito que la enemistad entre ellas es cosa seria.

¡Se Armó la Pelea! Luli vs. Bárbara, Round Infinito

Pero la cosa no paró ahí. Una vez que el trío triunfó, Nicole Moreno felicitó a Luis y Camila por su rendimiento, dejando a Bárbara completamente de lado. Tonka comentó que Nicole nunca felicita a Bárbara, dejando clara la mala onda entre las compañeras de equipo. Bárbara explotó: acusó a Nicole de malagradecida, dijo que había ido a defender al equipo entero y que estaría toda la semana en el banco. Luli le recriminó por sus momentos íntimos en el resort, Bárbara le habló de sus limitaciones mentales para las expresiones de amor, y Nicole le respondió con ironía preguntándole cuántos hombres llevaba en la casa. Tonka Tomicic tuvo que meterse y parar la pataleta en seco, pidiéndoles respeto y que pensaran bien hacia dónde llevaban la discusión. ¡Menos mal, si no esto terminaba en un ring de boxeo!

Faloon al Límite: El Desahogo que Nos Rompió el Corazón

Y entre tanta pelea, hubo un momento que nos llegó al alma: Faloon Larraguibel se desahogó con Austin Palao sobre lo mal que lo está pasando. "No duermo, tengo insomnio, el estrés. Me puse muy mal antes de entrar acá y acá igual no lo he pasado del todo bien. ¿Por qué m… me metí aquí? Yo sabía, yo sentía que él iba a hacer eso conmigo, que al final iba a terminar destruyéndome más yo misma", confesó. Dijo que se siente como una loca y que se iba a volver más loca, y que antes era una mujer fuerte que no lloraba. Austin trató de consolarla, diciéndole que no era que estuviera loca, sino que la situación era difícil. Faloon sintió que Rai hizo más show que lo que ella estaba sintiendo. Explicó que está chata de los problemas con Raimundo Cerda y que él no se pone en su lugar. ¡Pobre Faloon, se le notaba el cansancio emocional a kilómetros!

El Método: ¡Giro Dramático! La Decisión Final que lo Cambia Todo

Más tarde, Tonka Tomicic llegó al resort con una noticia que cambió todo el panorama. Explicó que después de meses enfrentando el pasado, recomponiendo relaciones o abriéndose a nuevos amores, ¡los tríos y parejas que conocíamos se acababan! Y no solo eso, ¡ahora se venían nuevas alianzas para llegar a la final! Básicamente, cada participante debía comprometerse con la persona con la que quería terminar esta experiencia. Aquí te explicamos cómo se vivió este gran momento y cómo se tuvieron que alinear los planetas (o los participantes):

Los primeros en tomar la decisión fueron Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta. Tonka le preguntó a Guarén si "¿Volverías con tu ex para continuar esta aventura a su lado?". Y Guarén, súper honesta, dijo que se dio cuenta de que no se había abierto a conocer a nadie más, que se sentía cómoda y prefería mil veces seguir peleando con Nicolás que conocer a otro. ¡Así que sí, seguían juntos! Nicolás, por su parte, le respondió que "no te cambiaría por nadie y que quiero seguir esta experiencia contigo y que la terminemos juntos y lleguemos hasta el final". Ambos se prometieron protección y empatía. ¡Pura miel!

Mientras esto pasaba, Faloon Larraguibel seguía llorando desconsoladamente. Sentía que Raimundo no pescaba sus sentimientos ni lo que le dolía. El llanto fue tan intenso que tuvieron que aislarla de la ceremonia. Raimundo le dijo que solo la quiere a ella y que siempre la ha respetado. Ella, entre lágrimas, respondió: "Es lo que menos siento de ti". ¡Pobrecita, de verdad que no lo estaba pasando bien!

Minutos después, llegó su turno de tomar la decisión. Raimundo, en un intento de convencerla, dijo que no dejaría irse por la borda una relación que fue mucho más que lo ocurrido en el reality y la invitó a confiar en él. Pero Faloon, dolida, confesó que ha perdido la confianza en Rai. Tonka les preguntó si pesa más el dolor que lo que los une como pareja, y Faloon respondió que, tal como está ahora, pesan más esas cosas, porque siente que él no se ha puesto en su lugar. Terminó diciendo: "He visto a otra persona".

Después de todo este tremendo capítulo, ¿crees que estas nuevas alianzas van a durar o se viene otra ola de dramas?