Espectáculos

Benjamín Vicuña, el conocido actor y empresario chileno, y María Eugenia “China” Suárez, la actriz y cantante argentina, han estado en el ojo del huracán mediático por la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio. Las tensiones entre ellos no son nuevas, con conflictos previos que han captado la atención pública, y ahora, los rumores de que el Benja no está de acuerdo con algunas dinámicas de crianza con la China y Mauro Icardi, lo tienen a uno pensando: ¿cuándo se va a acabar esta teleserie?

La papa de la discordia: ¿malcriando a los peques?

Según la información que soltó el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, y que hasta ahora nadie ha confirmado ni desmentido, Vicuña estaría con una preocupación profunda. Una fuente “muy cercana” al actor le sopló que "Benjamín habló con Rosenfeld y con Wanda de Mauro. Los nenes cambiaron sus formas, siente Benjamín que están maleducados cuando van a la casa". ¡Plop! Este cambio en el comportamiento de Magnolia y Amancio después de sus estadías con la China y Mauro Icardi, lo tiene al Benja con los pelos de punta. Y claro, si un padre siente que la crianza de sus peques está flaqueando, es obvio que se le va a activar el modo “papá león”.

¡Con Wanda no!: La supuesta amenaza de la China

Lo que complica más la cosa es que Vicuña, al parecer, se ha estado desahogando con la abogada Ana Rosenfeld y, ¡agárrense!, con Wanda Nara, la ex de Icardi. Según la misma fuente, la China habría amenazado a Vicuña si habla con Wanda. Parece que a la China no le haría ninguna gracia que el padre de sus hijos ande ventilando sus asuntos familiares con la expareja de Icardi. Esta situación no es nueva en la historia de la pareja. De hecho, en julio de 2025, Vicuña ya había manifestado su disconformidad con la idea de que la China se fuera a Turquía con los niños. En aquel momento, la actriz publicó un descargo en el que lo llamó con ironía “el padre del año” y mencionó cuestiones personales de su expareja asociadas a las adicciones. Claramente, la tensión entre ellos es un clásico que no pasa de moda.

¿Crisis a la vista?: Anita Espasandín en el ojo del huracán

Y como si le faltaran problemas, el panorama amoroso del Benja también está patas para arriba. La periodista Paula Varela, en Intrusos, reveló que Benjamín Vicuña y Anita Espasandín estarían pasando por un momento “difícil”. Según Varela, todo lo que le pasa a él con sus hijos a ella la estaría cansando un poco. Varela sostuvo que, aunque Anita acompaña y le da apoyo a su pareja, ya se está empezando a preguntar cuánto tiempo más va a durar esta situación. En el panel de Intrusos definieron la presunta crisis como un posible “efecto colateral” del conflicto que rodea a la China y Wanda.

La seguridad de Vicuña en medio del caos

A pesar de la presión, la misma Paula Varela aseguró que Vicuña "no tendría intenciones de separarse" de Anita. Según la versión, con Anita siente una seguridad. Además, en los últimos días, el actor ha estado preocupado por la exposición pública de sus hijos y, como una señal, compartió una foto de Amancio con una camiseta que llevaba su apellido. Así que, por ahora, esta crisis con Anita sería más bien una etapa de cuestionamientos y no un quiebre definitivo. Pero en este embrollo, ¿quién podrá con tanto drama sin explotar?