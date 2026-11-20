Espectáculos

¡Atención, fanáticos del reggaetón clásico! Don Omar, el puertorriqueño que nos ha hecho perrear por años, confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto que ya nos tiene tiritones. La fecha agendada es el 27 de octubre de 2027 y el show será en nada menos que el Estadio Monumental, ¡así que prepárense para bailar con ganas!

"El Rey" de la música urbana, como le decimos, anunció su visita a través de su Instagram oficial. Esta presentación es parte de su gira internacional, la "The Last King World Tour", que lo tendrá dando jugo por varios países de Latinoamérica.

Pero ojo, porque la preventa de entradas ya partió. Fue el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, a través de su sitio web oficial, donomar.com. La cosa es que no es llegar y comprar: hay un requisito clave. Solo quienes se registraron previamente en el sitio del artista, un proceso que empezó el 7 de noviembre, pueden acceder a esta primera etapa.

Lo que sí nos tiene con la pera es que, por ahora, no hay ni luces de los precios, las ubicaciones disponibles ni cuándo se liberará la venta general. ¡Don Omar, no nos hagas sufrir tanto!

¿Ya te inscribiste o vas a esperar la venta general con la calculadora en mano?