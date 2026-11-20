Espectáculos

Aquí en MAD Chile lo hemos dicho hasta el cansancio: pareciera que hay un cupo fijo de chilenos que se dedican a dejarnos mal en el extranjero. Y, para nuestra mala suerte, tenemos una nueva joyita que anda por Europa, pero no precisamente promocionando el turismo.

Se viralizó un video que nos tiene con la cara de pudor más grande que hay, mostrando a un par de lanzas chilenos 'trabajando' en el metro de Italia. Sí, robando en el metro. El video fue compartido por el fotógrafo Bilal Ragab, quien con un silbato grabó e increpó a los antisociales, gritando “pickpocket”, la palabra con la que se identifica a los carteristas.

Obviamente, los antisociales no se lo tomaron a bien. Uno de ellos, con el descaro que ya conocemos, le respondió al fotógrafo con un “¡No me grabí, sapo y la…!”, la frase que ya se está volviendo un clásico de nuestros delincuentes 'internacionales'. La cosa no quedó ahí: el sujeto, con aires de matón, incluso le ofreció 'combos afuera del vagón', como si fuera el patio de un colegio. Finalmente, los chilenos se bajaron del metro y huyeron entre la multitud. Una salida digna de un papelón, no de una película de acción.

Y aquí es donde la trama se pone más densa, porque esta no es la primera vez que pasa. Este 'turismo delictual' con pasaporte chileno ya nos había dado un disgusto en marzo pasado, también en Italia, y el fotógrafo fue el mismo Bilal Ragab. En aquella ocasión, el fotógrafo ya había pillado a otro compatriota en plena faena y no dudó en enfrentarlo, soltándole un directo “Ladrón hijo de pu..., bastardo”. La respuesta del chileno fue un “Conchetu..” de vuelta, y para rematarla, lo provocó a llamar a la policía, lo agredió y también lo invitó a pelear. ¿La moraleja? Nuestros lanzas parece que tienen un manual de cómo comportarse cuando los pillan.

La vergüenza que sentimos por estas situaciones es inmensa. En redes sociales, la gente ya no sabe dónde esconder la cara. Comentarios como “El tren de Rancagua”, “Qué vergüenza ser chileno en estos momentos”, “producto chileno” y el ya icónico “chileno tenía que ser el sacohue...” son solo una muestra del repudio generalizado. Nos da rabia que, fuera de nuestras fronteras, nos asocien con este tipo de noticias y no con todo lo bacán que tenemos como país: nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra gente trabajadora. Parece que algunos se esmeran en boicotear la 'marca Chile'. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar estos papelones de talla mundial?