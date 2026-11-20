Espectáculos

José Miguel Viñuela soltó la firme sobre un gesto que, hasta el día de hoy, le saca una sonrisa: el llamado de Martín Cárcamo apenas dos días después de la tremenda funa que se le vino encima. El animador recibió el inesperado apoyo de su colega, quien le tiró pa’ arriba con una frase para el recuerdo. “José, quién más que yo te puede entender. Yo he pasado por momentos muy duros, de mucha funa, pero hue… todo pasa', me dijo. 'Todo pasa'”, recordó Viñuela, revelando esta pepita en el podcast Nos Juzgamos y nos Funamos, conducido por el siempre directo Danilo 21.

Martín Cárcamo es presentador de televisión y actor chileno, y fue animador de Pasiones y El Último Pasajero. El propio Viñuela contó que enfrentaba las consecuencias de una de las polémicas más grandes de su carrera.

El gesto que pocos hicieron

La cosa es que este recuerdo del llamado de Cárcamo no es casualidad. Viñuela, en el mismo podcast, confesó que hubo varios colegas que se le dieron vuelta como un calcetín cuando la situación se puso fea. Contó que algunos lo llamaban para preguntarle qué podían decir en su defensa, ofreciéndole su supuesto apoyo, pero después, ¡sorpresa!, aparecían en todos los medios con declaraciones totalmente opuestas, dejando a Viñuela pa' la historia y con el corazón partido. El animador relató que esas situaciones fueron muy dolorosas y que, según dijo, “era terrible”.

Pero ahí es donde el gesto de Martín Cárcamo se convierte en oro puro. Entre esas experiencias, según el relato, hubo gestos que marcaron una diferencia, y Viñuela decidió mencionar a Cárcamo con nombre y apellido por el respaldo que le entregó en medio de la crisis.

La polémica que lo marcó pa’ siempre

Para los que no se acuerdan, o los más jóvenes que recién cachan la tele y los dramas de antes, la polémica fue un punto de inflexión brutal para Viñuela, marcando un antes y un después. Todo ocurrió el 16 de julio de 2020, en plena transmisión en vivo del matinal Mucho Gusto de Mega. En un arrebato en el estudio, Viñuela, como si nada, empezó a echar la talla con el pelo largo de José Miranda, un camarógrafo que en ese momento lucía una cola de caballo. La situación escaló cuando, aparte de los comentarios sobre su look, Viñuela lo relacionó sin tapujos con el coronavirus, una talla que ya de por sí sonaba desafortunada y fuera de lugar.

Y ahí vino el momento que desató la debacle: el animador agarró unas tijeras y, ni corto ni perezoso, le cortó el pelo al camarógrafo frente a todas las cámaras, en vivo y en directo. Imagínate el shock, el estupor. La reacción de la gente fue instantánea y tremenda, con una avalancha de denuncias que llegaron al mismísimo Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, que no lo pensó dos veces.

Las consecuencias que dejaron la escoba

La acción de Viñuela no se quedó solo en el enojo generalizado de la audiencia. El canal Mega tomó cartas en el asunto y, como era de esperarse, apartó a Viñuela de la conducción del matinal. Pero eso no fue todo. José Miranda, el camarógrafo afectado por el impensado corte de pelo, no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda civil contra el animador, pidiendo una indemnización de 100 millones de pesos por los daños que, según acusó, le ocasionó lo sucedido. La situación se puso heavy, con repercusiones legales y laborales de alto impacto.

A más de seis años de ese mediático episodio, Viñuela sigue dándole vueltas a lo ocurrido, pero ahora desde otra perspectiva, más centrada en la resiliencia y en las personas que estuvieron ahí pa' él. Viñuela puso así el foco en las personas que estuvieron a su lado, especialmente en el llamado de Martín Cárcamo.