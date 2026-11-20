Espectáculos

Macarena Tondreau, esa cara conocida que hemos visto en teleseries y programas de televisión, anda un poco más piola últimamente, y con justa razón. La actriz y presentadora se está recuperando de una cirugía reconstructiva, una abdominoplastia a la que se sometió hace dos semanas. Este proceso implica sesiones de kinesiología y, como se imaginarán, una rehabilitación que requiere paciencia y harto cuidado.

Un encuentro incómodo

Pero la tranquilidad de su rehabilitación se vio abruptamente interrumpida el miércoles pasado, justo cuando se dirigía a una de sus terapias de kinesiología. La Maca relató que, mientras iba entrando al edificio, se encontró con una situación que la dejó totalmente descolocada: un tipo se puso a grabarla con su celular, sin pedir permiso ni decir pío.

"Eres personaje público, báncatela"

La comunicadora, que ya venía con todo el proceso post-operatorio encima –como ella misma explicó en un video de Instagram: “Ustedes saben que yo estoy operada hace dos semanas, todavía estoy fajada entera, hinchada, con 10 mil cosas adentro, parezco una astronauta”–, Al principio, su instinto fue seguir de largo, ultra incómoda. Pero luego pensó: “No, no corresponde, me incomoda”. Así que, juntando coraje, se acercó al tipo. Con la mejor onda, le preguntó si quería algún saludo para alguna alianza o algo por el estilo. La respuesta del hombre fue un seco y tajante “no”. Macarena, que no entendía nada, le cuestionó directamente: “Entonces, ¿cuál es la idea de grabarme sabiendo que estoy en una situación súper incomoda?”. Y ahí llegó la joyita, la frase que la sacó de sus casillas: “Eres personaje público, báncatela”.

La defensa de la privacidad

¡Pero cómo! La Tondreau no podía creer lo que estaba escuchando. Una cosa es ser una figura pública, y otra muy distinta es aguantar que te invadan la privacidad y te falten el respeto, más encima en un momento tan vulnerable como una recuperación. “Creo que no corresponde porque, aunque sea personaje público, yo también tengo derecho a tener mi momento de privacidad”, le respondió ella, firme como roble. Pero el tipo, erre que erre, seguía en la suya, insistiendo en que por ser conocida, “te la tienes que bancar”. Ella le preguntó qué ganaba él con grabarla así, sin su permiso, pero la respuesta fue la misma cantinela. Fue entonces cuando la Maca subió el tono. “¡Ahora lo borras! ¡Ahora borras ese video! Porque no corresponde lo que estás haciendo”, le exigió, visiblemente molesta. El individuo, que no tenía por dónde defenderse, hizo el amago de que eliminaba el registro de su celular.

Debate en redes sociales

Después de este cacho, Macarena Tondreau no se quedó solo con la mala experiencia. Quiso abrir la conversación y subió el video a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 334 mil seguidores, para preguntarles qué opinaban. “¿Estoy yo equivocada? ¿Eso de sin llorar corresponde? ¿O cualquier persona también tiene derecho a tener un poquito de privacidad y respeto? Necesito la opinión de ustedes”, lanzó. Numerosos mensajes de apoyo llenaron su publicación, en los que le decían que la privacidad es un derecho para todos y que tenía toda la razón. Al final, la Maca no solo defendió su espacio personal con uñas y dientes, sino que también puso en el tapete un tema súper relevante sobre los límites de la exposición pública y el valor que tiene el respeto a nuestra vida privada. Porque, por muy conocido que seas, ¡el respeto es lo mínimo que se espera en la calle, ¿o no?