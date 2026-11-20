Espectáculos

La influencer y cantante peruana Flavia Laos es conocida por no guardarse nada, y en el encierro de 'Volverías con tu ex? 2' lo volvió a demostrar. En el intenso episodio del jueves pasado, la tensión se masticaba en el ambiente, y una actividad liderada por Carmen Gloria Arroyo llevó a los participantes a sacar todos los trapitos al sol, destapando dramas de supuestas infidelidades y encuentros inesperados.

El juicio de las infidelidades

Todo partió cuando Faloon Larraguibel tuvo que elegir a la primera pareja que, a su juicio, sería infiel. Su dedo acusador apuntó directo a Flavia Laos y Luis Mateucci. "Los elijo a ambos, creo que ambos son muy parecidos", argumentó Faloon, tirando la indirecta de que ya conoce el historial de Luis en otros realities, donde "ha estado en varios realities con chicas y terminando las deja". Además, aludió a comentarios de Austin sobre el estilo de vida de Flavia, lo que provocó la reacción de la peruana.

Para echarle más leña al fuego, Raimundo Cerda se sumó a las preguntas, recordándole a Flavia que cuando llegó Manu, ella había mostrado interés en conocerlo. Y ahí fue cuando la cosa se puso heavy.

Rai Cerda, el centro del "no"

Flavia, ni tonta ni perezosa, decidió que era su turno de hablar y soltó una bomba que dejó a todos helados, especialmente a Faloon. Contó su propia experiencia con Rai Cerda: "Me tocó todo mientras me masajeaba y le dije acá no", afirmó, refiriéndose a sus glúteos. También recordó un beso entre ambos en el jacuzzi y lo acusó de haber querido participar en más retos de besos con ella y de enojarse al no ser elegido.

Después, cuando la Jueza Carmen Gloria Arroyo les pidió a Luis y Flavia elegir a la pareja que creían que sería infiel, la respuesta fue inmediata y sin titubeos: "Rai y Faloon". Flavia sostuvo que Rai es muy mirón y que no para de mirar a las chicas en el espejo. Al final, Carmen Gloria validó la elección de Faloon, notando las interrupciones constantes de Luis y su ya conocido "historial". ¡Se armó la grande!

La crisis interminable de Guarén y Nicolás

Pero el drama no fue solo en un bando. Guarén y Nicolás Solabarrieta siguieron enfrascados en su propia batalla. Los mensajes que Estefi le envió a Nicolás cuando él estaba soltero reabrieron heridas. Aunque Nicolás insistía en que nunca le respondió, Valentina (Guarén) cuestionó por qué él no le había contado todo. La situación escaló tanto que Valentina le dejó claro a Nicolás que no van a volver a estar juntos. Nicolás se lo tomó como un golpe bajo, algo "muy hiriente" que le enrostraban en la cara.

La tensión no bajó ni en la fiesta de la Cabaña de las Tentaciones. Guarén se restó de la buena onda y buscó a Nicolás en el Cuarto Oscuro para explicarle que se sentía expuesta y pasada a llevar al convivir con Estefi sin saber toda la historia: "Estoy cansada de ser la humillación o el hazmerreír de una mujer con la que estoy conviviendo acá", expresó, con justa razón. Nicolás intentó defenderse, diciendo que quiso resguardar detalles "íntimos y privados" de su affaire con Estefi para no exponerlos en televisión. Pero Valentina insistió en que le molestó enterarse de más cosas después de que él le presentara a Estefi como una amiga.

El exfutbolista Solabarrieta explicó que no podía entrar en detalles y que, como hombre, debe guardar cosas de índole privado. Luego cuestionó la interpretación de su expareja y le dijo que, a su juicio, a ella le importa que le vean la cara de estúpida y que es una cuestión de ego e inseguridad.

Claramente, en 'Volverías con tu ex? 2' no hay respiro para nadie. ¿Quién será el próximo en tirar una bomba?