¡Ojo al piojo! La jugada maestra pa’ que tu casa se vea filete sin gastar un dineral
¿Cansá de que tu casa parezca... casa no más? ¡Tenemos el dato calentito! Porque, seamos sinceras, a veces una necesita esa chispa sin tener que vender un riñón pa' remodelar. Y la verdad es que no necesitas hacer cirugías mayores para que tu hogar se sienta más acogedor y con onda.
La clave está en un elemento que quizás tenías olvidado: ¡los candelabros! Sí, leíste bien. Esos mismos que antes solo veías en la mesa del comedor para alguna cena ultra formal, ¡han vuelto y con más estilo que nunca! Ya no son solo para la mesa, ahora se lucen en cualquier rincón, dándole un toque elegante a cada espacio.
Los candelabros son esa pieza chiquitita que puede cambiar todo el mood de un espacio sin mayor esfuerzo. Da lo mismo si te gusta la estética minimalista o si eres más de lo acogedor y romántico; los puedes meter donde quieras y lograr el ambiente que se te antoje. Es como magia, pero de decoración.
¿Quieres que tu mesa se vea de revista? Arma un mini centro de mesa con dos o tres candelabros de distintas alturas. Échale un florero con flores frescas o unas ramitas secas, ¡y listo! Tienes una composición pulcra, sin caer en lo exagerado. Y ojo, el secreto es no tener miedo a mezclar. Candelabros de diferentes alturas, formas y materiales pueden darle un toque mucho más interesante al asunto. La clave es que mantengan una onda similar para que todo se vea armónico y no como si lo hubieras tirado ahí a la chuña.
Si eres fan de lo cálido y natural, los candelabros de cerámica son tu mejor amigo. En tonos tierra, blanco o beige, combinan perfecto con muebles de madera y una deco minimalista. Pero si eres más de lo moderno, atrévete con un diseño 'statement', de esos que gritan personalidad y se roban todas las miradas.
Y no te quedes solo con el comedor. Un candelabro bonito puede ir perfecto en tu pieza, sobre una cómoda, en una repisa o incluso en la mesita de centro. Mézclalo con libros, un mini florero o algún objeto deco, y boom: tienes una esquina súper acogedora y personal. Además, no podemos olvidar el protagonista aquí: la luz de las velas. Prender unas cuantas en la noche y el ambiente se vuelve automáticamente más cálido y relajado. Ideal para después de la pega.
Ya sea que estés planeando una cena romántica o simplemente quieras tirarte en el sillón a ver series, los candelabros son esa pequeña chispa que cambia todo el ambiente de tu casa. Y al final, eso es lo bacán de la decoración: no siempre necesitas gastar un dineral para ver una gran diferencia. Unos cuantos candelabros bonitos y ¡listo! Tu espacio tendrá carácter, calidez y esa onda elegante que tanto te gusta. ¿Te atreves a prenderle la vela al estilo de tu casa?