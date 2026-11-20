Estilo de vida

¿Cansá de que tu casa parezca... casa no más? ¡Tenemos el dato calentito! Porque, seamos sinceras, a veces una necesita esa chispa sin tener que vender un riñón pa' remodelar. Y la verdad es que no necesitas hacer cirugías mayores para que tu hogar se sienta más acogedor y con onda.

La clave está en un elemento que quizás tenías olvidado: ¡los candelabros! Sí, leíste bien. Esos mismos que antes solo veías en la mesa del comedor para alguna cena ultra formal, ¡han vuelto y con más estilo que nunca! Ya no son solo para la mesa, ahora se lucen en cualquier rincón, dándole un toque elegante a cada espacio.

Los candelabros son esa pieza chiquitita que puede cambiar todo el mood de un espacio sin mayor esfuerzo. Da lo mismo si te gusta la estética minimalista o si eres más de lo acogedor y romántico; los puedes meter donde quieras y lograr el ambiente que se te antoje. Es como magia, pero de decoración.

¿Quieres que tu mesa se vea de revista? Arma un mini centro de mesa con dos o tres candelabros de distintas alturas. Échale un florero con flores frescas o unas ramitas secas, ¡y listo! Tienes una composición pulcra, sin caer en lo exagerado. Y ojo, el secreto es no tener miedo a mezclar. Candelabros de diferentes alturas, formas y materiales pueden darle un toque mucho más interesante al asunto. La clave es que mantengan una onda similar para que todo se vea armónico y no como si lo hubieras tirado ahí a la chuña.

Si eres fan de lo cálido y natural, los candelabros de cerámica son tu mejor amigo. En tonos tierra, blanco o beige, combinan perfecto con muebles de madera y una deco minimalista. Pero si eres más de lo moderno, atrévete con un diseño 'statement', de esos que gritan personalidad y se roban todas las miradas.

Y no te quedes solo con el comedor. Un candelabro bonito puede ir perfecto en tu pieza, sobre una cómoda, en una repisa o incluso en la mesita de centro. Mézclalo con libros, un mini florero o algún objeto deco, y boom: tienes una esquina súper acogedora y personal. Además, no podemos olvidar el protagonista aquí: la luz de las velas. Prender unas cuantas en la noche y el ambiente se vuelve automáticamente más cálido y relajado. Ideal para después de la pega.

Ya sea que estés planeando una cena romántica o simplemente quieras tirarte en el sillón a ver series, los candelabros son esa pequeña chispa que cambia todo el ambiente de tu casa. Y al final, eso es lo bacán de la decoración: no siempre necesitas gastar un dineral para ver una gran diferencia. Unos cuantos candelabros bonitos y ¡listo! Tu espacio tendrá carácter, calidez y esa onda elegante que tanto te gusta. ¿Te atreves a prenderle la vela al estilo de tu casa?