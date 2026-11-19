Espectáculos

¡Qué teleserie más prendida nos dejó "Reunión de Superados" con su capítulo 223! Si pensábamos que la Valentina (la talentosa Mariana Derderian) ya había tocado fondo con sus mentiras y su obsesión, ¡estábamos equivocados! La mujer insiste en volver con Juan de Dios (interpretado por Jorge Arecheta), ¡a pesar de que él le expresó que no quiere retomar la relación! Y lo peor es que la pillaron en todos sus engaños, así que ¿qué onda su nivel de negación? De verdad, esta cabra no capta.

Pero la cosa escaló a otro nivel de catafalco dramático. Con una determinación que ya raya en la desconexión total con la realidad, Valentina fue directamente a buscar a Matilde (la sequísima Ignacia Baeza). ¿El plan? Exigirle, así, sin anestesia, que termine su pololeo con Juan de Dios. La excusa que sacó del bolsillo es de antología: Matilde se estaría interponiendo en una familia que podría rearmarse. ¡Pfff! ¿Qué familia, mija? Aquí el único que no quiere rearmar nada es el propio Juan de Dios. ¡Ya te soltó!

La audacia de Valentina no tuvo límites. Incluso trató de jugar con los sentimientos de Matilde, comparando la situación actual con la traición brígida de Coke (Diego Muñoz) a Josefa (Luz Valdivieso). ¿Se imaginan el descaro? Quiso meterle el dedo en la llaga, pero Matilde, que no es ninguna lesa y tiene la media perso, no se dejó manipular. ¡Para nada! Al contrario, la paró en seco y, sin pensarlo dos veces, la echó de su casa. ¡Así se hace, Matilde! Era hora de ponerle los puntos sobre las íes a esta intrusa. El portazo se escuchó hasta acá.

Mientras tanto, en otro frente del cahuín, la historia de Laura (Agostina Caute) nos tiene con el corazón dividido. La chiquilla argentina, que llegó como una ayuda para Alessandra (Julieta Bartolomé) mientras esta última estaba en el reality, terminó con la cabeza hecha un verdadero nudo. La cercanía con Tito (Claudio Castellón), el marido de su amiga, fue demasiado. ¡Se enamoró del marido de la amiga! Un clásico de las teleseries, ¿o no?

Lo bueno es que Tito, el galán de la historia, ha mostrado una lealtad a prueba de balas y se ha mantenido firme con su pareja. Pero, claro, la situación es insostenible. Por un sabio consejo de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), Tito no tendrá otra opción que armarse de valor y pedirle a la Lauri que recoja sus pilchas y se vaya de su casa. ¡Qué momento más incómodo se viene! ¿Cómo reaccionará Laura ante esta noticia? ¿Veremos drama, pataleta o pura resignación?

Ahora, la pregunta del millón es: después de este papelón, ¿Valentina entenderá el mensaje o seguirá con su campaña para reconquistarlo a toda costa? ¡Nos vemos en el próximo capítulo para saberlo!