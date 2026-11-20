Espectáculos

Los Bunkers se anotaron un manso reconocimiento de esos que llegan al corazón: fueron nombrados Vecinos Ilustres de Talcahuano. La ciudad donde crecieron sus integrantes les entregó este galardón.

Ojo, que no fue la banda completa la que llegó a recibir la distinción. El honor de agarrar el premio en nombre de Los Bunkers recayó en el padre de los talentosos hermanos Mauricio y Francisco Durán, quien lo recibió directo de las manos del alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra. ¡Un momento emotivo para la familia, cachai!

Esta ceremonia filete se enmarcó en los festejos por el aniversario 262 de la ciudad y fue parte de la entrega de los Premios Municipales 2026 que se realizó ayer, 19 de noviembre. La muni no se guardó los elogios, destacando que “Pese a su éxito nacional e internacional, esta banda mantiene un profundo vínculo con Talcahuano, ciudad donde crecieron sus integrantes”. Y claro que sí, si uno nunca olvida de dónde viene.

Por su parte, los músicos, más humildes que nunca, agradecieron el gesto con un mensaje que subieron a Instagram. Dijeron que se sentían muy honrados de recibir esta distinción de parte de la ciudad donde nacieron y vivieron tantos años, y que siempre han llevado con orgullo su nombre, y el de la región, a cada rincón donde han cantado. ¡Unos verdaderos embajadores choreros, no hay dónde perderse!

Además, Los Bunkers agregaron que para ellos es súper importante que su música no solo siga expandiendo sus ramas y dando frutos, sino también profundizando sus raíces. Remataron dando las gracias a todos los que hicieron posible este reconocimiento tan bacán. Y es que no hay nada como el cariño de la gente de tu tierra, ¿o no?