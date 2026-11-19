Espectáculos

A estas alturas, todos sabemos que Luis Jara, el mismísimo Lucho, tiene una fanaticada femenina que lo acompaña desde hace cuatro décadas. Y claro, con tanto cariño y trayectoria, también le han pasado cosas bastante curiosas. La última que soltó nos dejó con la boca abierta, directo desde "El Late del Coloro", el espacio de conversación conducido por el carismático periodista Pedro Canales, donde el cantante fue el invitado estelar.

Luchito se puso a recordar una de esas historias bizarras. Después de uno de sus shows en el Enjoy de Viña, una mujer de mediana edad, según la describió Jara, se le acercó y, apuntándole a una callaguagua, le pidió que le firmara ahí.

Pedro Canales reaccionó en shock con un "¿Una glándula mamaria?". Jara le advirtió a la mujer que la firma se le iba a borrar, pero ella respondió que a ella no se le borraría nunca. Entonces le escribió una dedicatoria: "Hoy es un día especial para mí. Espero que lo estés pasando muy bien. Con cariño...". Y añadió que le cupo harto texto.

Pero la historia tiene secuela, y aquí es donde la cosa se pone aún más épica. Según Lucho, "pasó el tiempo" y, ¡adivinen qué! En otro concierto, otra vez en el Enjoy de Viña, estaba la misma mujer y le pidió que firmara "esta otra".

Nuestro Lucho Jara, la voz de "Golpe de Suerte", cerró el relato diciendo que es una de las cosas más bizarras que le han pasado.

¿Qué harías si te encuentras a tu ídolo y te pide una firma en un lugar tan íntimo? ¡Cuenten sus anécdotas, si es que tienen alguna tan bizarra como esta!