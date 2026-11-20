Espectáculos

Prepárense para sumergirse en la historia de uno de los clubes más grandes de Chile, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, un ícono fundado en 1925 que, con su emblema mapuche. Su pasión y su gente son el corazón de la nueva propuesta que se nos viene.

'Raza Brava' es el nombre de la serie que, inspirada en hechos reales, nos va a reconstruir parte de la historia de Colo Colo y de su hinchada, poniendo el foco en el nacimiento y evolución de la Garra Blanca. Esta producción, dirigida por el seco Hernán Caffiero, no solo se queda en la cancha, sino que propone una mirada bacán al fútbol como un espacio gigante de identidad, pertenencia y expresión de la cultura popular chilena. Imagínense el manso viaje: desde los orígenes del club en 1925 hasta la transformación de su barra y su potente influencia en distintos momentos de la historia reciente del país.

El pulso del tablón: pasión, poder y conflicto

La trama de 'Raza Brava' se centra en dos amigos de infancia que, con el paso de los años, llegan a convertirse en líderes de la Garra Blanca. Pero, como en todo buen drama, sus caminos terminan enfrentándose en una disputa por el poder y la plata. La serie promete ser una mirada cero prejuiciosa, explorando las circunstancias sociales y personales que marcaron sus vidas y el complejo mundo de las barras bravas, sin romantizar ni criminalizar a sus protagonistas. ¡Acá se viene la historia tal cual, cabros!

No es un culebrón cualquiera. El mismo Hernán Caffiero, director de la serie, confesó que ha sido colocolino toda la vida, su papá lo llevaba al estadio desde los cinco años. Para él, el estadio y Colo Colo fueron una verdadera 'trinchera' en los momentos más oscuros de Chile, un espacio donde veía a su papá realmente feliz. Esa conexión personal y esa vivencia profunda con la pasión alba son las que lo impulsaron a querer contar esta historia tan arraigada en nuestra identidad.

La chispa que encendió la historia

Caffiero reveló que la idea de desarrollar 'Raza Brava' nació de un hecho puntual brutal ocurrido en el año 2000, cuando el 'Barti' apuñaló al 'Huinca' en el Monumental. Esa escena le picó la curiosidad por saber qué había detrás, qué había detonado ese enfrentamiento entre dos amigos de la infancia. Quiso meterse en esas vidas para entender en qué circunstancias habían vivido y crecido, dándose cuenta de que esa realidad representa la de miles de chileros. Este enfoque es el que guía al equipo creativo: 'no buscar buenos ni malos, sino que contar la historia de Chile, popular, como es, como fue, y no como debería o nosotros quisiéramos que fuera', afirmó el director, dejando claro que la premisa es trabajar 'a partir de la honestidad, del desprejuicio, y de no romantizar ni criminalizar, digamos, ninguna de las partes'. ¡Así se habla!

De la cancha a la pantalla grande

La serie promete una proyección gigante y compleja de Colo Colo, un retrato que entenderemos solo si captamos su contexto histórico. Mostrará desde la fundación del club, recreando la asamblea de Magallanes y la trágica muerte de David Arellano, hasta un gol icónico de Marcelo Pablo Barticciotto contra Boca, recreado con jugadores juveniles, tal como fue. Además, nos mostrará cómo Colo Colo fue construyendo un proceso social popular en los lugares más marginados de la sociedad chilena, especialmente desde los años 80 hasta el 2000.

Es una radiografía de cómo el club, al igual que el país en el proceso de la postdictadura y el retorno a la democracia, fue viendo cómo el individualismo y la ambición se amplificaron, marcando la sociedad chilena durante los años 2000 y lo que vino después. Cachen el nivel de profundidad y la importancia social que tendrá 'Raza Brava'.

El estreno de ‘Raza Brava’ está agendado para el 16 de diciembre de 2026, bajo el concepto de “estreno popular”. Y ojo, que la producción ya ha obtenido reconocimientos internacionales, incluyendo distinciones en el Italian Global Series Festival 2026. Además, ya cuenta con adelantos y material musical ligado al proyecto. ¿Están listos para vibrar con esta tremenda historia tan nuestra? ¡Que se venga ya ese estreno!