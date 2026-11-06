¡Se acabó el misterio! Skarleth Labra confirma su pololeo con Merello y la red explota de amor

Espectáculos

¡Se acabó el misterio, cabros! Skarleth Labra, la ex de “Gran Hermano” y “Fiebre de Baile”, decidió dejar de lado el incógnito y confirmó lo que muchos sospechaban: ¡está pololeando con Merello!

La pareja asistió el fin de semana a un evento donde posaron juntos y sorprendieron a sus seguidores.

Para los que no lo cachaban, Merello es un influencer y creador de contenido que la rompe en la transmisión de videojuegos. Lo chistoso es que el cabro siempre fue perfil bajo con su vida personal, ¡pero parece que con la Skarleth no hay cómo esconder este amor! De hecho, hasta su colega streamer Tarek lo llamó para felicitarlo, ¿cachai?

Y obvio, como era de esperarse, la Skarleth recibió puros mensajes buena onda por su nueva relación. Los fans no se aguantaron y le tiraron flores a la pareja con mensajes positivos.

La misma Skarleth se deshizo en piropos para su nuevo galán, asegurando que “es un amor de esos bonitos. Tiene mi edad, es súper tierno conmigo, súper amoroso. Lo escencial es sentirse amada”. ¡Qué tierno! Nos encanta verla feliz y radiante.

Así que ya saben, el amor anda rondando y, al parecer, este match gamer-televisivo llegó para quedarse. ¿Será este el inicio de una nueva era en el corazón de Skarleth?