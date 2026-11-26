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Romina Malaspina no pasa desapercibida. La modelo argentina volvió a captar la atención de sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías sensuales que rápidamente se llenaron de reacciones.

La respuesta de sus fans fue inmediata y sus seguidores no tardaron en destacar su apariencia y dejarle mensajes de elogio. Entre los comentarios que recibió figuran "Preciosa divina" y "Eres bellísima".

La modelo, que se hizo conocida en Chile tras participar en el reality «Doble Tentación» de Mega en 2017, ha centrado su carrera en la creación de contenido y las redes sociales. A través de su perfil, suele mostrar sus viajes y diversas producciones fotográficas, donde también ha destacado por su transformación física con el paso de los años.