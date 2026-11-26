Espectáculos

Gabriel López terminó siendo uno de los protagonistas inesperados de la final de Miss Universo 2026. Mientras Dominga López, la representante chilena, lograba entrar al Top 12 e ilusionaba a los cientos de miles de chilenos que madrugaron para ver la transmisión por Mega, su papá se encargaba de vivir la experiencia al máximo.

La alegría de Gabriel fue total cuando Dominga avanzó en el concurso; el hombre estalló de felicidad y empezó a repartir abrazos a todo el mundo, olvidando por un segundo que estaba frente a las cámaras. En redes sociales, la espontaneidad fue la ganadora y muchos usuarios celebraron su reacción, comentando que "todos somos el papá de Dominga López" y rescatando que celebró como si estuviera en el estadio.

Sin embargo, no todo fueron aplausos. Como siempre pasa en internet, hubo quienes se fijaron en el detalle que menos importaba en ese momento: la ropa. El look de Gabriel López fue blanco de críticas en X, donde algunos televidentes aseguraron que el hombre parecía venir de un asado o que "pasó de la constru al programa".

Hubo comentarios bastante ácidos que decían que hasta el público estaba más presentable que él. Eso sí, otros salieron a defenderlo asegurando que el papá de una miss se viste como quiera.

El lado orgulloso de la competencia

Más allá del ruido por su ropa, Gabriel tuvo un momento más emotivo en el programa "Miss Universo: La Previa" de Mega 2. Ahí destacó la templanza que su hija mostró durante toda la competencia y señaló que Dominga encontró en el escenario un lugar donde puede conectarse con las personas y expresarse.

Para Gabriel, el hecho de que su hija participara en Miss Universo no es un punto de llegada, sino el inicio de algo más. Aunque Dominga no alcanzó a entrar al Top 5, para la gran mayoría de la audiencia nacional quedó como la verdadera ganadora de la noche.