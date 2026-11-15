Sammis Reyes sacó las garras por Emilia Dides: frenó en seco las críticas por su viaje a Las Vegas

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Sammis Reyes, el ex jugador de la NFL, subió a redes sociales un video donde salió como gato de espalda a defender a su pareja, Emilia Dides. ¿El motivo? Una feroz oleada de críticas que le llegaron a la cantante y ex Miss Universo Chile por su viaje a Las Vegas para los Latin Grammy Awards. A la Emilia la apuntaron con el dedo porque, supuestamente, no se estaba "haciendo cargo" de Mía, la hija que tienen en común, quien se quedó al cuidado full-time de su papá.

Sammis no se guardó nada y fue directo al grano: "Qué crudas son las mujeres muchas veces entre ellas. Me causa mucha curiosidad que haya tantos comentarios sobre el viaje de Emilia al extranjero, a Las Vegas, que es una tremenda oportunidad, y en vez de apoyarla, muchas personas están preguntando por Mía, mi hija, quien está bajo mi cuidado", soltó en el registro de Instagram.

Y ojo, que el ex basquetbolista no se quedó ahí. Puso sobre la mesa la diferencia que existe cuando es él quien viaja por trabajo, recorriendo Chile cada fin de semana, y planteó que a él nadie lo hace sentir mal por hacer su trabajo.

Para Sammis, la clave está en ser partner en la crianza: una relación moderna, dijo, es aquella en que el hombre apoya a la mujer y la mujer al hombre, y eso es lo que a su juicio le falta a la sociedad. Para cerrar, le dedicó unas palabras a Emilia, asegurando que es una madre increíble.

Pero la cosa no terminó en el video. En la descripción de su posteo, Sammis Reyes complementó su postura con un mensaje en que escribió que criar a un hijo es un deporte de equipo y no una tarea exclusiva de la mujer, y cerró con un "TE AMO" para Emilia.