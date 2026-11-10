¡La Teletón 2026 se puso brígida! Leo Rey cambió su clásico grito contra Alexítico y el público no se lo perdonó

Espectáculos

El cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional tuvo de todo, pero para qué andamos con cosas, uno de los platos fuertes que hizo bailar a todo el coliseo de Ñuñoa fue Leo Rey. El exmiembro de La Noche llegó con sus mejores éxitos, pero la mansa expectación no era solo por sus temas, sino por el eterno cahuín que lo une a Alexítico. Varios se preguntaban si volvería a lanzar su clásico grito.

Y claro, como buen crack, el intérprete más “brígido” de Chile se hizo el lindo y se guardó su tradicional "Chu... Alexítico". Esta vez, el grito fue por una causa mayor: "Súmate a la Teletón", dijo con toda la convicción. El público no dejó pasar la oportunidad y coreó la frase a todo pulmón.

Después del show, ya más relajado y con el deber cumplido, el experto en Mortal Kombat se bajó del escenario y soltó por qué la jugada. En conversación con los medios, y respondiendo a Fotech, Leo Rey explicó que el emblema de la Teletón, "súmate", es muy parecido a su grito clásico.

Para el cantante, la decisión fue clara: "Había que incentivar al público con un grito que entregara amor", para que nadie olvide que la Teletón es una de las cosas más lindas e importantes del país.