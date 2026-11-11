¡Rafa Araneda en el ojo del huracán otra vez! Revelan feo gesto con Titi García-Huidobro

Espectáculos

No han sido días fáciles para Rafael Araneda, que pasó de ser el animador estrella a figurar como el "funado de la semana" tras su incómodo momento con Tita Ureta en la Teletón. Su corrección, que algunos tildaron de desmesurada, no solo encendió a los televidentes, sino que hasta Fran García-Huidobro, animadora, salió a defender a la chiquilla de Vértigo. Y ahora otro escándalo lo golpea.

En el programa "No es lo Mismo", el panelista y opinólogo Maxi Fuentes soltó la bomba: un feo gesto de Rafael Araneda con su compañera de labores, Titi García-Huidobro. La dupla lleva años compartiendo micrófono en Radio Pudahuel, donde conducen "Cuéntamelo Todo", y al parecer, su amistad no era tan sólida como Titi pensaba.

Según Maxi, a Titi le ofrecieron conducir un show farandulero en Tevex, lo que le habría permitido regresar a la animación de ese programa el 3 de octubre. Para lograrlo, solo necesitaba que "Cuéntamelo Todo" cambiara su horario a uno más tarde en la emisora. Esto dependía del apoyo de Rafael, pero, según Fuentes, el animador no accedió.

Fuentes afirmó que Rafael "hizo todo y más" para que eso no sucediera y que "puso el grito en el cielo" cuando se enteró. Además, aseguró que Titi ya tenía el visto bueno de sus jefes y solo le faltaba la empatía de su amigo.

Según Fuentes, Rafael se negó de plano y quiso atribuir la solicitud a otras personas. El panelista afirmó que Titi sí había sido autorizada antes de que Rafael fuera a hablar.

Esta supuesta "deslealtad" ha dejado la relación entre los animadores de "Cuéntamelo Todo" en el suelo. Maxi Fuentes cerró diciendo que la relación ha tenido una merma y que Titi siente decepción, y que ella dijo que quizás no eran tan amigos como parece.