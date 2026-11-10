¡Ya basta! Cony Capelli le pone freno a los comentarios mala onda por su bebé Bella

Espectáculos

El pasado fin de semana, Cony Capelli, bailarina, vivió un momento súper especial y lleno de amor. Rodeada de sus amigos, excompañeros de Gran Hermano y su familia más cercana, Cony celebró la esperada revelación de género de su primera hija. ¡Y la emoción no pudo ser más grande! Se viene una niñita preciosa que llevará el nombre de Bella.

Después de la fiesta, Cony no dudó en compartir su alegría con todos sus seguidores en Instagram. Agradeció infinitamente los comentarios bonitos que le llegaron por la noticia de Bella y contó lo contenta que estaba. Incluso mostró lo mucho que ha crecido su pancita, mandando un saludo a nombre de su bebé, y recalcó lo agradecida que estaba por tanto cariño.

Cony fue súper clara con sus deseos: quiere vivir este proceso y disfrutarlo al máximo, porque queda poquito para la llegada de Bella. Pidió amor y nada más que cosas positivas. ¡Y obvio! ¿Quién no quiere puras vibras buenas en una etapa tan linda y significativa como esta?

Pero, como siempre pasa en las redes, nunca falta la gente que llega a aguar la fiesta. A pesar de su sincero mensaje de felicidad y agradecimiento, Cony no pudo evitar arremeter contra los los comentarios que recibió tras la revelación.

Con una paciencia que se le agotó rápidamente, la Capelli lanzó sin filtro: “Hay gente que no tiene respeto, comentarios innecesarios. ¿Hasta cuándo? No más. Gente tóxica”. ¡Ufff! Así nomás, directo a la yugular. Y es que, siendo honestos, ¿qué onda con la gente que se esfuerza por opacar la felicidad ajena? Una cosa es opinar, otra muy distinta es ser desubicado y tóxico cuando alguien está celebrando un momento tan íntimo y personal. De verdad que da lata.

Es el momento de la Cony y su Bella, para que disfruten como quieran.