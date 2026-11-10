Gala Caldirola y Gissella Gallardo: Se encontraron antes de la Teletón y soltaron toda la verdad

Espectáculos

Gala Caldirola, la influencer española, soltó todos los detalles de la conversación que tuvo con Gissella Gallardo. La conversación se dio días antes de la Teletón 2026, cuando coincidieron casualmente en un restaurante.

Según contó Caldirola en el programa ‘Plan Perfecto’, la situación se dio cuando ella estaba cenando con una amiga y Gallardo con las suyas. La influencer decidió dar el paso y acercarse a Gissella para aclarar posibles malentendidos, especialmente por el video que compartió hace poco con el exfutbolista Mauricio Pinilla. A Gala le preocupaba que Gissella hubiera sentido que ella “podía haber minimizado lo mal que lo está pasando por sus razones obvias”.

Fue la primera vez que hablaban personalmente, a pesar de que antes Gala había recibido mensajes de Gissella por situaciones ligadas a Pinilla. La conversación, según Caldirola, fue extensa y respetuosa, y ambas pudieron intercambiar sus puntos de vista.

Aunque aclaró que no serán amigas, Gala reflexionó sobre la importancia de apoyarse entre mujeres, diciendo que “nunca está de más darle la mano a otra mujer cuando ambas creo que, de una u otra forma, salimos un poco trasquiladas”. Reconoció que Gissella pudo haberse incomodado por su relación con el exfutbolista, pero insistió en que el conflicto nunca fue directamente entre ellas.

Después de esa sincera charla, ambas coincidieron nuevamente en las actividades de la Teletón y, según Caldirola, mantuvieron un trato cordial.