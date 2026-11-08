Marcelo Marocchino se lució en "Dale Color" y nos dejó la clave para vestir con estilo y conciencia

Espectáculos

En un capítulo de “Dale Color” que nos dejó reflexionando y con ganas de renovar el clóset (¡pero de forma inteligente!), Eugenia Lemos recibió al seco Marcelo Marocchino. El modelo y empresario se tiró al agua con su historia en la industria de la moda, desde sus inicios en la cuna del estilo, Italia, hasta que se consolidó por acá en Chile, dejando consejos sobre cómo encontrar el estilo propio. ¡Un capo de la moda que no le hace el quite a la sustentabilidad!

Contó que su amor por el estilo no nació de la nada, sino que le viene de familia, especialmente de su abuelo, ¡quien siempre andaba de terno, impecable! Imagínense la escuela fashionista desde chico. Marcelo empezó a modelar a los dieciséis y, desde sus primeros años, ya tenía un ojo clínico para las combinaciones, los colores y hasta el más mínimo detalle que hace la diferencia. ¡Así se forja un gurú que sabe lo que habla, no cualquiera!

Marocchino también aprovechó la pantalla para meterle conversa a su marca, Marci, que se la juega por la sastrería, Destacó la calidad que no transa, el trabajo hecho a medida como guante y la importancia de cachar de dónde viene cada prenda. Pero lo que más nos voló la cabeza fue su confesión, ¡que es digna de aplauso!: tiene trajes que conserva de hace más de una década y prefiere mil veces reutilizar, regalar o transformar la ropa antes que simplemente tirarla a la basura. Un llamado fuerte y claro a una moda más consciente, más responsable, ¡que sí se puede!

Uno de los momentos más chistosos, y que nos sacó una carcajada, fue cuando Eugenia le tiró la talla con una crítica antigua de “Maldita Moda” sobre el vestuario de su marido, Matías. ¡Marcelo, entre risas cómplices, aclaró al toque que sus comentarios nunca eran para el hueso, o sea, no eran personales. Simplemente apuntaban a la ropa y a cómo potenciar el estilo de quien la usa para que se vea pulcro y con onda. ¡Eso es tener la cancha clara y ser un crítico constructivo, no un mala leche!

Para cerrar esta tremenda conversación, Marcelo nos dejó una reflexión para la vida que cala hondo: para encontrar nuestro estilo verdadero, hay que soltar la preocupación por el qué dirán y atreverse a vestir según nuestra propia esencia. La moda, entonces, se transforma en una herramienta potente para gritarle al mundo quiénes somos, sin filtros ni rollos. ¿Y tú, ya te atreviste a ser tú mismo con tu ropa o sigues vistiéndote para los demás? ¡A darle con todo al estilo propio!