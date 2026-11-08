¡Pancho Saavedra tiró la casa por la ventana con este regalazo en la Digitón 2026!

Espectáculos

Pancho Saavedra, nuestro animador favorito que no se guarda nada, se la jugó con un regalo que nos dejó a todos con el corazón llenito. En plena Digitón 2026, el rostro de la tele sorprendió al periodista antofagastino Manuel Sandoval y a su pareja, Jimena Álvarez, con un viaje en crucero al destino que ellos quieran. ¡Imagínate una nueva luna de miel flotando en el mar!

Pero ojo, esta historia tiene un background que es pura inspiración. La onda de Manuel Sandoval se hizo conocida en la Teletón hace algunos años, cuando su relato llegó a todo Chile. Esa transmisión la vio Jimena Álvarez, quien vive con el síndrome de Ehlers Danlons y decidió contactar al periodista. Lo que empezó como una amistad, con el tiempo se transformó en un romance de esos que te hacen creer en el amor, hasta que se casaron.

La Teletón 2026 fue el escenario para que esta linda historia de amor se volviera a difundir, y conmovió de sobremanera a Pancho Saavedra. Así que, ni corto ni perezoso, aprovechó la Digitón 2026 para soltar la bomba del crucero. ¡Un gesto que de verdad se agradece y demuestra que aún hay gente que piensa en hacer feliz a otros!

¿Qué destino crees que elegirán para esta luna de miel de ensueño?