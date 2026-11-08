¡El Tío Tito la rompió en la Teletón! Un dado gigante decidió su donación millonaria

Espectáculos

Ayer, en uno de los momentos más aplaudidos de la Teletón, el Tío Tito, ese influencer automotriz que tanto seguimos, se subió al escenario del Teatro Teletón con una sorpresa que nadie esperaba: ¡un dado gigante!

El mismísimo Don Francisco, principal presentador de televisión chileno, fue el encargado de recibirlo y de proponerle una movida que nos dejó pegados a la pantalla. Según relató el animador, Tío Tito decía traer 20 millones, y él propuso usar un dado para definir el monto: si salía el uno, serían 20 millones; si salía el dos, 40; si salía el tres, 60.

La audiencia se volvió loca con la arenga, pero el Tío Tito calmó los ánimos. Explicó que la decisión no estaba del todo en sus manos, sino que venía de la mano de los “Tito Games”, su reality, cuyo último capítulo es este jueves y cuyo ganador se llevará 100 millones de pesos. Allí, el dado fue protagonista, y cada número equivalía a 20 millones de pesos.

Y obvio, ¿quién más para tirar el dado que Don Francisco? El Tío Tito no perdió la oportunidad de tentarlo con una talla que recordó las dinámicas de “Sábado Gigante”, ofreciéndole cambiar el lanzamiento por las llaves del Ferrari que tenía en el bolsillo. Pero antes de darse cuenta, Don Francisco ya había lanzado el dado por los aires, ¡y casi le pega a Martín Cárcamo!

Coincidentemente, en ese primer lanzamiento salió un 3. Pero por el manso chascarro, le dieron otra oportunidad al presentador. ¡Y qué oportunidad! En el segundo tiro salió un 5, lo que se tradujo en una tremenda donación de cien millones de pesos para la campaña solidaria. Una hazaña que, pa’ ser honestos, hasta ahora solo habíamos visto cumplir a las grandes empresas.

La alegría fue tanta que hasta Pastelito andaba haciendo volteretas por todo el escenario. ¿Qué te pareció la movida del Tío Tito? ¿La donación más bacán de la Teletón?