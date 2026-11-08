¡Neme en pijama y arrasando! La Teletón 2026 tuvo al animador más sensual

Espectáculos

¡Atención, chiquillos! La Teletón 2026 nos dejó momentos pa'l recuerdo, pero sin duda, el desfile de pijamas en el trasnoche se robó todas las miradas. Y el gran protagonista, fue el mismísimo José Antonio Neme. El animador de Mega no anduvo con chicas y arrasó con todo, quedándose con el primer lugar de esta competencia solidaria que nos tuvo pegados a la pantalla.

La cosa era simple, pero con un twist: desfilar por el Teatro Teletón en pijama, ¡pero dándolo todo en modo sensual! Y claro, con un "trabajado físico" que nos dejó a varios con la boca abierta, Neme no solo encandiló al público presente, sino que también conquistó al jurado. Demostró que también tiene pasta de modelo... de pijamas.

Competía con un grupete de pesos pesados, como Carla Ochoa, Horacio de la Peña, Yann Yvin, Gino Costa, Pops, Skarcita, Maite Rodríguez, Roberto Cox y Dani Castro. Pero Neme se los comió con papas fritas. ¿Quién diría que un pijama podría ser tan... revelador? Nos queda claro que el hombre sabe cómo combinar el descanso con la sensualidad. ¿Creen que nos faltó ver a más famosillos sumándose al pijama party? ¡Queremos más!