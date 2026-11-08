Danilo 21 funa a Martín Cárcamo y Tita Ureta por dejar pasar dichos de Paty Maldonado

Espectáculos

Danilo 21 se fue con todo contra Martín Cárcamo y Tita Ureta, los animadores de Vértigo, por no pararle los carros a Paty Maldonado después de sus polémicos dichos contra las personas trans. El opinólogo de las orejitas no esperó nada y reaccionó a través de sus redes sociales al capítulo del programa del 13 que se emitió el 5 de noviembre.

En el espacio televisivo “La Maldo”, la cantante sostuvo que no le van a obligar a decirle mujer a una persona que biológicamente es hombre. Pero ahí no se quedó, porque también apuntó a la discusión sobre la identidad de género en niños y adolescentes, asegurando que existe una confusión respecto del tema. Incluso, dijo que todo esto se trataría de una moda y que estas decisiones deberían tomarse solo después de cumplir los dieciocho años.

Ahí es donde Dani puso el grito en el cielo: “Acá lo peligroso es la desinformación”, afirmó. Su crítica va dirigida a los animadores, pues a su juicio, si le hacen una pregunta tan controversial a alguien que ya saben lo que va a decir, deberían haberse informado sobre el tema. Además, recordó que Patricia Maldonado lleva un tiempo diciendo que la agenda trans busca meterse con las infancias y hormonar a niños de cuatro y cinco años en Chile, lo cual, según él, es mentira, y le sorprende que los animadores no lo supiesen.

Según Danilo 21, los canales de televisión abierta le dan tribuna a Paty Maldonado, quien además ha sido sancionada por estos dichos. Para él, le dan el espacio para que desinforme sin ningún pudor y deje entrever que apoyar a las personas trans es estar en contra de los niños o de las adolescencias. Aclaró que lo que hace Maldonado no es libertad de expresión y que es falso que nunca haya ofendido a nadie, ya que antes ha atacado a personas de la comunidad trans con nombre y apellido.

El opinólogo dijo no entender por qué a algunos les importa tanto la genitalidad del otro, y opinó que no respetar el nombre de la otra persona es también una forma de faltarle el respeto. Lo que más le preocupa es que, cuando ella emite estos comentarios, no existan animadores informados que puedan decir que lo que dice es mentira, sobre todo considerando que en un país vecino como Argentina hay gente que se siente con el derecho de salir a cazar personas trans. ¿Será que a veces el silencio de los que animan habla más fuerte que cualquier barbaridad?