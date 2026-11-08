Fran García-Huidobro sin filtro: el palo a los auspiciadores gigantes de la Teletón

Espectáculos

¡Agárrense, auspiciadores de la Teletón! Fran García-Huidobro, nuestra "Dama de Hierro" favorita, no se guardó nada y les lanzó un misil directo desde sus historias de Instagram. La animadora y actriz, conocida por no tener pelos en la lengua, se sinceró sin filtro, pero ojo, aclaró que su crítica no iba ni contra la Fundación Teletón ni contra el programa televisivo en sí. ¡Menos mal, porque ya nos veíamos venir la funa masiva!

Su punteo fue claro como el agua y, para ser honestos, muchos pensamos lo mismo en casa: los grandes auspiciadores que, al subirse al escenario, parece que quieren ocupar hasta el último segundo de pantalla. Fran lo dijo tal cual: “No es necesario, cuando se suben los grandes auspiciadores, que suba el gerente comercial, el gerente general, la señora y hablen los siete. Como que mientras más minutos ganan, es mejor publicidad. Amigos, ya basta”. ¡Y qué razón tiene! A veces parece más una reunión de directorio para vender su marca que un momento de genuina donación. La gente ya sabe quiénes son, ¡no necesitan una introducción de quince minutos!

Eso sí, Fran fue súper clara en diferenciar y eso se agradece. Se entiende y se valora cuando los que suben al escenario son los bomberos, los representantes de hogares, los colegios de niños pequeños o los mineros que, con mucho esfuerzo, juntaron su aporte. Esas historias sí que llegan al alma y nos recuerdan el verdadero espíritu de la Teletón. Pero, ¿los que ya tienen su “góndola en el supermercado durante un mes y medio” ? Para ellos, la animadora fue enfática y directa: “no es necesario que vaya con toda la familia y ocupe tanto tiempo”. ¡Punto para Fran! El mensaje es cristalino y, la verdad, bien necesario.

Fran aclaró que era su humilde opinión y que ojalá no la funaran, para seguir viendo lo que importa de la Teletón. Además, quiso destacar el trabajo de todo el equipo, las 27 horas de transmisión, y a sus compañeros y colegas que dan su trabajo durante ese tiempo. También reconoció el esfuerzo de la gente que va al banco a donar, aunque ella misma confiesa con honestidad que ahora lo hace “desde la comodidad de mi casa”, pero lo hace.

Para Fran, y estamos seguros de que para muchos de nosotros, lo que realmente conmueve son las historias personales de esfuerzo y superación. Mencionó a los niños de colegio que juntaron plata y a gente humilde que juntó una suma importante. Y ahí remató su idea principal: Cerró con un llamado a donar. Totalmente de acuerdo, la causa es mucho más grande y potente que cualquier spot publicitario encubierto o desfile familiar en vivo.

A ver si con este llamado de atención de Fran, el próximo año los auspiciadores le bajan dos rayitas al protagonismo y se enfocan en lo que de verdad importa: la gente que necesita ayuda.