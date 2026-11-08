¡El multiverso de Don Francisco se apoderó de la Teletón con un show épico de Kramer y sus clones!

Espectáculos

¡Atención, atención! La Teletón 2026 tuvo en su cierre una jugada maestra que sacó más de una carcajada. Nuestro querido Stefan Kramer, el imitador nacional que nunca decepciona, subió al escenario para el gran cierre y, como siempre, venía con una sorpresa bajo la manga. Al principio de su rutina, adelantó que no estaría solo, que lo acompañaría el seco de Felipe Parra, a quien Kramer había adelantado como acompañante.

Pero Kramer, fiel a su estilo de ir un paso más allá, nos tenía guardada la tremenda sorpresa: ¡un verdadero multiverso de Don Franciscos se tomó la escena! A Parra se sumaron Beto Espinoza (Detrás del Muro) y Óscar “Oscarito” Alvarez. Los cuatro, impecablemente caracterizados con trajes idénticos y el icónico cabello canoso del insigne animador de la cruzada solidaria, montaron un espectáculo de imitaciones que sacó más de una carcajada.

Hacia el final de la presentación, Mario Kreuztberger se unió a los chistes.