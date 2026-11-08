¿Logró Chofi sacarle una donación a Quiroz en Detrás del Muro?

Espectáculos

¡Prepárense para la risa! "Detrás del Muro" siempre se supera, y en uno de sus mejores momentos nos regaló otra joyita donde la chispeza y la incomodidad se mezclaron a la perfección. La misión de Chofi (nuestra querida Paola Troncoso), una reconocida actriz y comediante, y Tapia (Patricio Fuentes) era clara: recolectar cada peso posible para la Teletón 2026.

Los aportes no se hicieron esperar, y el primero en aparecer, con aires de grandeza, fue El Presidente (Juan Pablo Bastidas). Tras soltar su donación, se justificó con un clásico. ¡Un crack! Pero el verdadero desafío llegó con el ministro Quiroz (el seco Gustavo Becerra).

Apenas lo vio, Chofi no lo dudó ni un segundo y fue directo al ataque, pidiéndole su colaboración. El ministro, visiblemente incómodo, sacó un billete de 20 mil pesos, pero ¡ay, la pena! Hizo malabares para que ese billete no llegara al tarro recolector, como si fuera oro puro. Finalmente fue Chofi quien lo depositó.

Y como si fuera poco, remató con una confesión que desató las carcajadas en todo el estudio: "Yo tenía una imagen suya. La sigo teniendo, pero se agradece el esfuerzo". Una frase que nos dejó pensando, ¿será que todos tenemos un Quiroz escondido cuando se trata de soltar la billetera?