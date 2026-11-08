Viñuela y el chascarro más incómodo de la Teletón 2026: ¡quedó colgado solo!

Espectáculos

Uff, la vergüenza ajena. José Miguel Viñuela se mandó un numerito bastante incómodo en la Teletón 2026, y es que ¿a quién no le ha pasado quedar esperando a alguien que nunca llega? Al pobre Viñuela le tocó en vivo y en directo, en el escenario del Teatro Teletón, y con todo Chile mirando.

Era la madrugada de la Teletón, y el animador estaba a cargo de presentar unas donaciones. Con toda la buena onda, llamó a la agrupación de la Teletón de Chicauma y al Comité de la Cámara Chilena de la Vivienda. Pero ¡sorpresa! Nadie apareció. Viñuela esperaba expectante. Un momento que ya nos tenía a todos con la mano en la cara.

La cosa fue tan cuática que Martín Cárcamo tuvo que salir al rescate, yendo a buscar a las delegaciones. Viñuela, fiel a su humor, le lanzó una talla: “No me digas nada, estoy esperando las donaciones. ¿Usted va a donar?”, mientras Martín se dirigía hacia el backstage. Al final, el animador optó por la salida más digna y le dio el pase a Karen Doggenweiler para que continuara con el programa.

¿Será que la próxima vez confirman bien la asistencia antes de salir al aire? ¡Qué momento más para el bronce!