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Viñuela y el chascarro más incómodo de la Teletón 2026: ¡quedó colgado solo!

Mandy Mandopoulos · 07 de noviembre de 2026
via Instagram @josemiguelvinuela

Uff, la vergüenza ajena. José Miguel Viñuela se mandó un numerito bastante incómodo en la Teletón 2026, y es que ¿a quién no le ha pasado quedar esperando a alguien que nunca llega? Al pobre Viñuela le tocó en vivo y en directo, en el escenario del Teatro Teletón, y con todo Chile mirando.

Era la madrugada de la Teletón, y el animador estaba a cargo de presentar unas donaciones. Con toda la buena onda, llamó a la agrupación de la Teletón de Chicauma y al Comité de la Cámara Chilena de la Vivienda. Pero ¡sorpresa! Nadie apareció. Viñuela esperaba expectante. Un momento que ya nos tenía a todos con la mano en la cara.

La cosa fue tan cuática que Martín Cárcamo tuvo que salir al rescate, yendo a buscar a las delegaciones. Viñuela, fiel a su humor, le lanzó una talla: “No me digas nada, estoy esperando las donaciones. ¿Usted va a donar?”, mientras Martín se dirigía hacia el backstage. Al final, el animador optó por la salida más digna y le dio el pase a Karen Doggenweiler para que continuara con el programa.

¿Será que la próxima vez confirman bien la asistencia antes de salir al aire? ¡Qué momento más para el bronce!

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.