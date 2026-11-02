Cony Capelli soltó la papa: ¡Así manipulaba los votos en Gran Hermano!

Espectáculos

¡A nosotros también nos dejó con la boca abierta! Cony Capelli, nuestra querida ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, se fue de tarro con una revelación que cambió todo lo que creíamos del reality. La bailarina, en medio de su participación en el react del casting para la tercera entrega del reality de CHV, filtró las estrategias que usó en el encierro y dejó a todos sorprendidos.

La Cony soltó la papa de que, a pesar de que no estaba permitido soplarle a los demás por quién votar en las nominaciones, igual se las arreglaban para mover los hilos. "Nunca hubo mucha estrategia, o sea, para ser sincera y que la gente lo sepa, sí nos soplábamos por quién votar", confesó Capelli entre risas en el espacio digital. La confesión tomó a todos por sorpresa.

Pero la cosa no quedó ahí, porque la Cony fue más allá y detalló cómo lograba coordinarse con Jennifer Galvarini, la icónica Pincoya, una de sus amigas más cercanas en el encierro. Contó que llegaba, miraba a la Pincoya y decían hacia dónde irían los votos, por ejemplo a la Maite. Bromeó con que eran pillas, "la pillería del chileno".

Lo que muchos no sabían es que entrar a Gran Hermano ni siquiera estaba en los planes originales de Constanza. Ella estaba estudiando en un preuniversitario y ya había juntado plata para estudiar en la universidad, y le iba súper bien, con 900 puntos en lenguaje. Fue Suro Solar el que finalmente la terminó por convencer.

Capelli admitió que al principio le dijo que no porque no se veía en un reality, pero que Suro la convenció. La definió como "una de las mejores, pero a la vez peores experiencias de mi vida". Una montaña rusa de emociones que solo los que han estado ahí entienden, ¿o no?

Para cerrar el círculo de revelaciones, Cony también tuvo palabras para los futuros participantes que sueñan con entrar a la "casa más famosa del mundo". Les advirtió que "Gran Hermano te cambia la vida". Capelli está próxima a convertirse en mamá.

Después de estas confesiones de trastienda, ¿cambiarán las estrategias en la próxima temporada de Gran Hermano o la pillería siempre encontrará su camino para salirse con la suya?