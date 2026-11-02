¡Se le subió la cuenta del gas al cielo! Naya Fácil, impactada con los precios de su penthouse

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Naya Fácil se está enfrentando a un drama inesperado en su nuevo penthouse en Las Condes. La influencer, que ahora está metida de lleno en el mundo empresarial con la venta de rifas, se instaló hace poco en el exclusivo inmueble junto a su hermana, y ya le están llegando los primeros palos con los cobros de servicios básicos.

Según soltó ella misma en sus historias de Instagram, quedó plop con los montos que tiene que desembolsar para mantener su nuevo hogar. "Dios santo, qué cara la vida", lanzó Naya Fácil, dejando a todos sus seguidores con la boca abierta.

El problema más reciente tiene que ver con la cuenta del gas. La última boleta le llegó de cerca de 400 mil pesos, una cifra que, según ella, es excesiva si consideramos que solo viven dos personas y se duchan una vez al día. Pero la cosa se pone aún más bizarra: "Nos dicen que veamos la lectura porque quizás hay una fuga, porque el mes pasado nos salió 800 y no vivíamos aquí", contó la empresaria. Agregó que no sabe quién toma el gas y que les cobraron el doble de lo que usan. Además, contó que pasaron algunos días fuera de Santiago.

Este no es el primer susto con los números del penthouse, ubicado en el exclusivo sector de El Golf, que está avaluado en 1.700 millones de pesos. Ya había dado que hablar por sus gastos comunes que son de $2.174.488. Ahora, con estas cuentas de gas que según ella duplican lo que usan, Naya exige que le devuelvan las "800 lucas".

¿Será que vivir como millonario tiene un costo así de… millonario?