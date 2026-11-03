¡Pedro Ruminot le dice chau a 'Socios' después de seis años! Prioriza su salud y la familia

Espectáculos

El panorama televisivo chileno amaneció con una noticia que nos dejó un poco para adentro: Pedro Ruminot, el comediante que nos ha sacado tantas carcajadas, confirmó que se baja de "Socios" después de seis años de pura buena onda y éxito. La decisión, comunicada por el propio Ruminot, llega justo con el cierre de la temporada de “Socios por Chile” y obedece a razones que son tan personales como importantes.

Ruminot, quien se ganó el cariño de la gente con su humor y carisma, explicó que esta es una movida necesaria para concentrarse en su carrera, dedicar tiempo valioso a su esposa y a sus cuatro hijos, y, algo que es clave y nos preocupa un poco, atender su salud, que no anda en su mejor momento. Un cambio heavy, pero que demuestra que las prioridades están más que claras.

Razones de peso: salud y familia, primero que todo

El comediante no anduvo con rodeos y explicó clarito las razones detrás de su partida. Para Ruminot, su familia es lo primero, y no quiere perderse ni un segundo del crecimiento de sus retoños. "Quiero dedicarme en profundidad a mi carrera de comediante y también tener el tiempo que requieren mi esposa y mis cuatro hijos, no quiero perder ni un segundo de su crecimiento y quiero estar presente siempre", confesó, y uno no puede sino aplaudir esa determinación.

Pero el tema va más allá de la vida familiar. Pedro también aludió a su estado de salud, aunque sin entregar detalles sobre las dificultades que enfrenta. "Asimismo debo recuperar mi salud que no está pasando por un buen momento y es necesario parar un poco", agregó.

Concentrado en las risas: de vuelta a la comedia a fondo

Con esta decisión, Pedro Ruminot busca volver a sus raíces y darle con todo a su carrera como comediante. Él mismo lo dijo: "Me voy contento porque salgo en un buen momento del programa. Creo que los lindos proyectos deben terminar arriba, con la preferencia de la gente y su cariño y no agotar con nuestra presencia, espero que se haya logrado".

Es un artista que sabe cuándo es el momento perfecto para dar un paso al costado y dejarnos con ganas de más. Nos alegra que se vaya con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido, ¡porque "Socios" fue un éxito que marcó pauta!

Un legado que partió en pandemia: de Instagram a la televisión abierta

"Socios" fue un proyecto de aquellos que nos mantuvo conectados y riendo cuando más lo necesitábamos. Partió en plena pandemia con "Socios el Live" en Instagram, de ahí saltó a YouTube y, como si fuera magia, terminó en la televisión abierta, adaptándose a cada formato y rompiéndola en todos. Desde "Socios de la Hamburguesa" hasta "Socios por Chile", pasando por "Socios en Ruta", "Socios de la Parrilla" y "Ni Tan Socios", el equipo la hizo de oro, ¡hasta tuvieron una gira que los llevó al Movistar Arena!

Pedro no escatimó en agradecimientos y dedicó unas palabras bien especiales a sus compañeros de aventuras, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta. Destacó la amistad, la paciencia y la generosidad de ambos, además de la confianza que depositaron en él para desarrollar los distintos programas, que según él llegaron al corazón de los chilenos. Para Ruminot, el cariño de los chilenos es el mejor pago que ha tenido en la vida.

El comediante también agradeció al equipo que trabajó detrás de las distintas temporadas. Se va con el corazón feliz y agradecido de haber sido un Socio, y conservando los consejos profesionales y personales de sus compañeros. ¡Un grande que se despide por la puerta ancha!

¿Y ahora qué se viene para los Socios sin el Pedro? ¡Pura intriga por acá!