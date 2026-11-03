Michelle Carvalho deslumbró con un look chileno de pura elegancia: "Dándolo todo"

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Michelle Carvalho volvió a causar furor con su elegancia en un evento al que asistió, donde su look negro de confección chilena, obvio, no pasó piola. La mismísima modelo e influencer compartió las fotos de la velada en su Instagram, radiante, asegurando a todos sus seguidores: "Otra noche dándolo todo", y vaya que sí lo hizo.

En las imágenes que publicó sobre este evento, Michelle se luce con un ajustadísimo vestido negro de seda, que capturaba todas las miradas. La prenda venía ornamentada con finos dobleces y plisados estratégicamente ubicados que le daban un carácter único y un toque ultra chic al diseño. Esta pieza tan llamativa, creada por la talentosa Ange Eyzaguirre, destacaba no solo por su color, sino por ser strapless, revelando una silueta sofisticada, y por su delicado efecto peplum en la cintura que realzaba su figura. Además, una falda larga con un ligero y favorecedor corte trompeta completaba este estilismo de ensueño.

Para completar el lookazo de la noche, Michelle no dejó nada al azar. Optó por unas elegantes sandalias de tacón negras que alargaban su figura y aros dorados que añadían un brillo sutil. Su maquillaje fue notablemente sobrio, apostando por la naturalidad, pero con esos ojos ligeramente ahumados en tonos marrón y sutiles toques dorados que le daban profundidad a su mirada, y labios nude para un balance perfecto. El cabello lo estilizó en una pulcra y larguísima trenza, un peinado que gritaba sofisticación y pulcritud, demostrando una vez más que la atención al detalle es clave en su estilo.

Claramente, un estilazo de pies a cabeza que demuestra que el diseño nacional está más potente y vigente que nunca. ¿Qué tal se pasó para regia, no creen que dejó la vara altísima?