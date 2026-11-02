Mariana Derderian sorprende con su talento musical en La Granja

Espectáculos

Mariana Derderian, la actriz conocida por "Floribella, un amor de verdad", acaba de demostrar que tiene más talentos escondidos de los que pensábamos. En el quinto capítulo de "Orgullo Nacional", la conductora se metió de lleno en el universo de la Orquesta del Adulto Mayor de La Granja, un proyecto bacán dirigido por Álvaro O'Ryan, y nos dejó a todos con la boca abierta.

Es que en esta orquesta no hay edad para la pasión por la música: sus integrantes van desde los ¡29 hasta los 89 años! Cada uno tiene un rol crucial, y Mariana no fue la excepción. En un arranque de valentía y talento, se atrevió a intentar tocar varios de los instrumentos que usan los músicos, ¡y sorprendió! La sorpresa fue total.

Pero el show no terminó ahí. Durante el ensayo, al que llegaron 50 personas, a Mariana le tocó una misión importantísima: tocar el pandero. ¡Imagínate la responsabilidad! Y como si eso fuera poco, también aprovechó de sumarse al cuerpo de baile de la orquesta, demostrando que el ritmo lo lleva en la sangre.

Para cerrar con broche de oro este encuentro musical, la orquesta completa, interpretó el clásico éxito chileno "Todos Juntos" de Los Jaivas. Fue un cierre entretenido. Definitivamente, Mariana Derderian nos sorprendió con un lado musical que no esperábamos. ¿Quién más la quiere ver liderando un concierto con su pandero?