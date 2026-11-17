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Arnold Schwarzenegger, el actor, empresario y exgobernador de California, ha sido coronado como el primer abuelo más atractivo del mundo por la revista estadounidense Woman’s World. Esta singular distinción, que no tiene precedentes, llega por su destacada faceta familiar y la cercana relación que cultiva con sus tres nietos: Lyla, Eloise y Ford. La próxima edición de la publicación, que saldrá a la venta en Estados Unidos el 20 de noviembre, será la encargada de presentar este reconocimiento, inaugurando así una tradición anual dedicada a honrar a los abuelos más populares.

Liz Vaccariello, editora de Woman’s World, explicó que la elección no se basa solo en la apariencia física, ¡así que tranquilos! Hay más que un buen porte de galán maduro. "Una sonrisa encantadora, ojos brillantes y un poco de porte de galán maduro ciertamente ayudan. Pero en Woman’s World sabemos que la verdadera magia va mucho más allá. Se trata de un corazón amoroso, un gran sentido del humor, un espíritu generoso y una manera especial de hacer que la familia se sienta apreciada, protegida y querida", detalló Vaccariello.

De hecho, sus nietos lo llaman 'opa', una palabra alemana que significa abuelo, lo que le da un toque extra de ternura a la situación. Además de este título, Schwarzenegger también se prepara para el estreno de "The Man with the Bag", su próxima película navideña, donde interpretará nada menos que a Papá Noel. ¡Se viene con todo, el hombre!

Y para que no crean que Arnold es el único abuelo reconocido, la revista también reconoció a otros capos. Entre ellos, Andrew ‘Andy’ Trabanco, de 81 años, veterano de guerra y capitán de bomberos retirado; el pastor Marcus D. Cosby, de 54; y Gerald Renner, un sargento de policía retirado de 90 años que lleva 67 casado con su amor de juventud. La lista es variopinta e incluye a Nathan Moore, profesor y misionero de 79 años; Stephen James Zajac, de 39 y veterano de la Marina, siendo el más joven en la lista; y Clement Etrick, de 86, poeta y veterano de la Fuerza Aérea.

La publicación no se olvidó de los abuelos que la rompen en las redes sociales. Nombraron a Grandad Joe, de 93 años, quien suma nueve millones de seguidores en TikTok, y a Bo Petterson, de 67 años, conocido por sus consejos y experiencias en sus plataformas digitales, donde tiene cinco millones de seguidores. Para ser parte de esta selecta lista, los homenajeados deben tener entre 39 y 93 años y tener historias bacanes ligadas a sus familias, profesiones y vivencias personales.

¿Será que con este título, Arnold nos va a regalar un tutorial de TikTok con sus nietos? ¡Ahí sí que la rompe toda!