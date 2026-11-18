Espectáculos

Karen Doggenweiler se mandó un tremendo tour la semana pasada por los Latin Grammy 2026, codéandose con la crème de la crème musical en Las Vegas, Estados Unidos, y obvio que no iba sola: Rafa Araneda, su partner histórico de la tele, estuvo ahí para el cahuín y el glamour. Después de empaparse de estrellas, música y conversaciones en plena Gringolandia, nuestra querida Karencita, la mismísima animadora del Festival de Viña, puso la carne en la parrilla y soltó algunas pistas jugosas sobre quiénes podrían aterrizar en la Quinta Vergara para el Festival de Viña 2027.

Todo el chismecito salió a la luz mientras conversaba con La Cuarta. Ahí, la conductora del Mucho Gusto, con un orgullo que se notaba a kilómetros, se lanzó una reflexión bien profunda sobre cómo Viña se conecta con la escena latina global. Enfatizó que Viña es, ni más ni menos, el "festival latino más grande del mundo", un certamen que dura seis días con transmisión en vivo y que tiene un alcance brutal de 200 millones de personas. Un escenario, según ella, donde han saltado a la fama tremendos artistas.

¿Quiénes se sumarían a la parrilla festivalera? ¡A especular!

Siguiendo con la misma onda, Karen agregó que el festival es un espacio tanto para figuras emergentes como consolidadas, y que la relevancia de Viña del Mar en tantos países es muy impresionante. Y fue ahí, justo en ese momento, sin anestesia ni filtro, donde lanzó el bombazo que nos dejó a todos pensando y que, de verdad, no pasó piola. Con una sonrisa cómplice, la animadora soltó: los premiados, los reconocidos y los nominados de los Latin Grammy han pasado por Viña, y que eventualmente más de alguno de ellos podría volver. ¡Plop! A ver, ¡saquen sus propias conclusiones! Si los que brillaron en los Latin Grammy ya pasaron por Viña, y algunos de esos podrían volver, ¿significa que estamos a punto de ver a alguna estrella gigantesca repetir el plato en 2027? ¡Nosotros ya estamos haciendo nuestras apuestas y maquinando teorías! ¡Se vale soñar!

El regreso triunfal de Laura Pausini y la emoción de Karen

Pero las revelaciones no terminaron ahí, porque también hubo una confirmación que hizo vibrar a la animadora. Karen Doggenweiler aprovechó de comentar la llegada de Laura Pausini para Viña 2027, y su entusiasmo era tan contagioso que casi se podía sentir. “Estoy feliz de que se haya confirmado el nombre de Laura Pausini en el escenario de la Quinta Vergara. Es una artista planetaria, maravillosa, a la que admiro muchísimo”, confesó, y se le notaba la admiración de verdad en cada palabra.

Recalcó que la artista tiene un vínculo histórico con la Quinta Vergara, habiendo estado ya en dos oportunidades anteriormente, y que se vivirá un show de altísimo nivel con sus grandes éxitos, su voz, su carisma y su belleza. Para ella será un honor presentarla, y están súper emocionados con su confirmación. Y para cerrar con broche de oro esta batería de noticias, adelantó que "en los próximos días también se va a anunciar al resto de los artistas". ¡Así que a estar atentos, porque se viene la parrilla completa y no queremos perdernos nada!

¡La odisea de Karen en Las Vegas!

Y para que la historia fuera aún más de película y con un toque de drama, resulta que nuestra querida Karencita seguía varada en Las Vegas según lo reportado el lunes 16 de noviembre. Sí, por si fuera poco el cahuín de los artistas, la animadora ha tenido una verdadera odisea aérea en Estados Unidos debido a una serie de inconvenientes con el transporte. Tenía que haber vuelto a Chilito el viernes pasado, pero parece que el destino tenía otros planes y todo se retrasó.

Le reprogramaron el viaje para este martes 17 de noviembre a las 12:30 de la tarde, hora en que debía iniciar su vuelo de regreso a esta copia feliz del Edén. Según lo reportado, recién a mitad de semana debería retomar sus funciones en el matinal de Mega.