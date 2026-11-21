Espectáculos

¡Prepárense, chiquillos! Daniel Valenzuela dejó a todo el mundo con la boca abierta el viernes, cuando soltó una bomba en su Instagram. El comunicador compartió una noticia que lo tiene con las emociones a flor de piel, y es que una de sus hijas le hace el quite a la Navidad chilena.

La protagonista de esta historia es Eloísa, la hija mayor que tuvo con Paloma Aliaga, que con solo dieciocho añitos se mandará a cambiar de Chile. ¿El destino? Ni más ni menos que Gringolandia, ¡y por tres meses de Working Holiday! La movida la hará antes de las fiestas de fin de año, o sea, se despide de la Navidad y el Año Nuevo chileno, pa' la pena de su papá.

En su cuenta de Instagram, el locutor radial no se guardó nada y subió un carrusel con fotos de los dos, acompañadas de un mensaje que nos llegó al alma: "No quiero que te vayas. Me vas a hacer falta un montón. Te amo". Puros sentimientos, ¿o no?

Pero ahí no quedó la cosa, el Daniel siguió y agregó más detalles de la aventura de su bendición. En el mismo mensaje dijo que ya la extraña y que sabe que volverá más resuelta, más madura y más clara.

Después de soltar la noticia, el comunicador ahondó en el tema cuando lo contactaron del portal Mamás Bellas. Ahí aclaró que la Eloísa va a estar como tres meses allá y que se va solita. Además, confesó que esta situación no es novedad para él. Ya lo había vivido con su hija menor, Alondra, de 15 años, quien se fue por aproximadamente seis meses a Vancouver, Canadá, en un programa de intercambio. Así que, como él mismo resumió: "Antes se había ido la Alo y ahora se va la Elo".

Está claro que a Daniel Valenzuela le toca vivir esta despedida por segunda vez.