Estilo de vida

El atún en conserva es, sin duda, uno de esos clásicos infalibles que siempre tiene que estar en la despensa. Es piola para el bolsillo, práctico, dura un montón y, lo mejor de todo, es una excelente fuente de proteína que se transforma en un almuerzo ligero o una cena rápida en cuestión de minutos.

La pura verdad es que el atún se la juega con todo: puedes combinarlo con pasta, arroz, verduras o pan, y siempre queda la raja. Así que, si eres de los que no tiene tiempo ni ganas de meterse a la cocina, aquí te traemos tres ideas fáciles para que te luzcas sin tanto cacho.

1. Ensalada mediterránea con atún: la frescura que necesitas

Si andas buscando algo fresco, contundente y equilibrado, esta ensalada es la opción perfecta. Imagínate una mezcla sabrosa de atún con tomatitos cherry, pepino y un toque de queso feta, todo aderezado con aceite de oliva, limón y orégano. Es ideal para llevarte a la pega, disfrutar en casa o armar el lunch box del día siguiente. ¡Más fácil, imposible!

2. Pasta con atún y tomatitos cherry: el comfort food que amamos

¿Antojo de algo calentito y rápido? Esta opción es el comfort food definitivo y la tienes lista en unos quince minutos. Es la combinación perfecta de pasta, atún, tomatitos cherry, un toque de ajo salteado en aceite de oliva y un poco de pimienta fresca. Una mezcla simple, pero que te dejará el corazón contento y la guatita llena.

3. Sándwich de atún y palta: el bajón perfecto en 5 minutos

Para el desayuno, el brunch o una cena improvisada, este sándwich es una salvación. Con pan integral como base, le pones atún, palta madura molida con limón y pimienta, lechuga y tomate. Y si eres de los que ama la cremosidad, un poco de yogur o mayonesa light le dan el toque final. ¡Lo armas en cinco minutos y te saca de cualquier apuro!

Al final del día, el atún enlatado nos demuestra que un ingrediente tan simple puede ser la base para un sinfín de preparaciones ricas y sin drama. Con un par de cosas que casi siempre hay en la cocina, puedes armar algo balanceado en un dos por tres. ¿Qué esperai' para probar estas ideas?