Elounda debe su fama internacional a la visión de Spyros Kokotos y a tres hoteles icónicos: Elounda Mare, Porto Elounda y Elounda Peninsula.

Elounda Mare fue pionero en bungalows con piscinas privadas. En 1992, Porto Elounda introdujo habitaciones con piscinas privadas y el primer campo de golf de hotel en Creta. Elounda Peninsula destaca por sus exclusivas villas frente al mar, con piscinas privadas y amplios jardines.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson y Andrea Bocelli son solo algunos de los nombres famosos que se han vinculado a Elounda.

Hoy, el Six Senses Spa, el Il Borro Tuscan Bistro de la familia Ferragamo y Sumosan completan la experiencia.

Elounda: donde el lujo discreto se fusiona con la auténtica Creta.

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