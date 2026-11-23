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No todo es glamur y billetes en la vida de Naya Fácil. Desde que se compró su impresionante penthouse de más de $1.700 millones en el exclusivo barrio El Golf de Las Condes, la influencer ha estado en la mala. Resulta que su tremenda vivienda de 330 metros cuadrados le ha traído más dolores de cabeza que otra cosa.

El drama llegó a un nuevo nivel cuando Naya reveló que está en una disputa con el exdueño de la propiedad. ¿La razón? Lo acusa de no haberle soltado la firme sobre todos los atados que arrastraba el depto antes de la venta. ¡Qué charcha!

En sus historias de Instagram, Naya contó que su penthouse tiene filtraciones brigídas en el baño y que, a pesar de los arreglos, el problema no se soluciona. Lo peor es que el exdueño la contactó después de que ella le contara a sus "facilines" lo que estaba pasando.

Naya contó que, tras sus últimas historias sobre la filtración, el exdueño le habló de una forma superirrespetuosa por WhatsApp. Según ella, el exdueño le escribió un "Oye, ¿qué significa esto?" en un tono que la hizo sentir mal. Además, contó que su hermana ha intentado comunicarse con él a través de abogados para arreglar la situación, pero hasta ahora, puro silencio.

Naya aseguró que antes de comprar, visitó el penthouse dos veces, pero solo para revisiones visuales. Según ella, la exasesora de la casa le dijo que la filtración llevaba años. "Me entregó una propiedad no habitable; no puedo ocupar mi baño (...) Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración", reclamó.

La cosa es peor de lo que suena: las filtraciones no solo están en el baño, sino que también llegaron al clóset de la habitación de su hermana, ¡y hasta a los interruptores eléctricos! Naya dijo que no han podido vivir tranquilas, que la situación la agotó y que va a tratar de ver el ámbito legal. ¡Es que es el colmo!