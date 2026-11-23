Espectáculos

Aylén Milla, la modelo y figura de realities que todos conocemos, había partido hace casi tres años a buscar nuevos rumbos en Dubái. La idea era dejar atrás el modelaje y probar suerte en el rubro inmobiliario, buscando un respiro y quizás una nueva faceta profesional lejos de las pasarelas chilenas. Una apuesta grande, ¿no? Quería explorar otras oportunidades laborales, pero al parecer, la experiencia en los Emiratos Árabes Unidos no resultó ser el cuento de hadas que imaginó, o al menos, no le llenó el corazón como esperaba.

La vida de lujo que no lo era tanto

Aunque Aylén logró meterse de cabeza en el área inmobiliaria y hasta se sentía súper querida por sus compañeros de pega allá, la cosa es que en el fondo, cachó que no estaba siendo feliz. En una conversación bien honesta, la modelo confesó sin tapujos: "A la larga me seguía dando cuenta de que no era feliz. Estaba muy triste y emocionalmente no andaba bien".

Uno de los pesos pesados que inclinó la balanza para su regreso fue la distancia, esa que te aprieta el corazón. La extrañitis le pegó fuerte, pero de verdad. Con el tiempo, Aylén empezó a echar de menos de todo: desde sus amistades que acá son la base, hasta el idioma que te hace sentir en casa, y obviamente, a la familia. Empezó a extrañar a la familia, a sus amistades, a Chile y también el idioma, comentó. Además, necesitaba esa "contención de mi mamá, mi abuela", ese apañe incondicional que solo la familia te da. Por mucho cariño que recibiera en el trabajo, el calor del hogar es insuperable.

El empuje inesperado para volver

La decisión final, esa que le puso el pie en el acelerador para volver, no fue un drama televisivo ni una epifanía mística. Fue algo tan cotidiano que da risa: una persona le preguntó si tenía su departamento en Chile disponible para arrendar. ¡Así de piola! Pero claro, esto calzó perfecto con un proceso personal que la Aylén ya venía masticando en terapia. "Fue un momento muy extraño: hago terapia y mucho trabajo de introspección y de la nada, un día dije mi cerebro está hablando y no lo estoy queriendo escuchar", reveló. ¿Será que el universo te manda señales inmobiliarias para que te decidas? ¡Una llamada para arrendar el depa y se te prende la ampolleta de la vida!

Lo más bizarro de todo es que, incluso antes de que tomara la determinación oficial, la influencer ya estaba ordenando sus cosas y guardándolas en bolsas de vacío. Como si el cuerpo ya supiera lo que la mente aún no se atrevía a aceptar. Explicó que lo hizo con mucha fuerza, como si se preparara para una mudanza, pero sin haber tomado ninguna decisión. Una especie de pre-mudanza inconsciente, ¡pura intuición a flor de piel! Si a esto le sumamos algunos rollos económicos y esa bendita pregunta sobre el arriendo de su propiedad, el puzzle se armó solito y la Aylén lo vio claro.

Con todas las piezas en su lugar, la decisión estaba tomada. Dijo que ahí compró el pasaje y en una semana ya estaba en Chile. Ni se lo pensó dos veces, agarró solo lo esencial: un par de maletas con ropa y sus productos de belleza. Un viaje "más liviana de pensamiento también", como ella misma lo describió. Dejar ir lo material para priorizar la paz mental.

Vuelta a casa: paz y reencuentros

Ya aterrizada en Santiago, la modelo volvió a su antiguo departamento, ese que ya conocía, ubicado en el mismo edificio donde tiene una bodega. Y el cambio fue instantáneo, como si le hubieran bajado el switch al estrés de Dubái. Aseguró que apenas llegó le bajó el cortisol. ¡Adiós al cortisol por las nubes, hola a la tranquilidad de la tierrita!

La Aylén está más chocha que nunca, recuperando esas horas de sueño reparador y volviendo a carretear con sus amistades, algo que había echado caleta de menos. Afirmó sentirse en calma, una sensación que no tenía hace años, y estar durmiendo espectacular. Imagínense, ni el jet lag la pilló. ¡Está más relajada que hoja de lechuga al sol, con el sistema nervioso en modo zen total!

Durante sus primeros días de regreso a Chile, compartió con sus cercanas, entre ellas Meli Noto. Pero lo que todos querían saber, ¡claro que sí, también hubo tiempo para Pangal Andrade! Con Pangal pasó una semana en el Cajón del Maipo. Y por si fuera poco, también carreteó con Camilísima. ¡El círculo completo de apañe y buena onda!

Al final del día, después de toda la odisea en Dubái, Aylén Milla lo tiene clarísimo. Chile es su lugar en el mundo, su verdadero refugio. "Chile es más mi casa, sin duda", zanjó con la convicción de quien ha recorrido el mundo para darse cuenta de dónde pertenece. ¿Quién más ha sentido esa necesidad imperiosa de volver a la tierrita cuando las cosas no andan bien? ¡Es que como el hogar, no hay dos!