Espectáculos

Preparen sus agendas porque el 8 de enero es mucho más que un día cualquiera para nuestra escritora más internacional, Isabel Allende. ¡Es la fecha en que la magia literaria comienza a cocinarse! La autora de best-sellers mundiales reveló cuál es su ritual sagrado para arrancar cada una de sus obras, un “modus operandi” que, a juzgar por su éxito, ¡la lleva!

El paso a paso de su rito creativo

La Allende lo tiene claro: “Empiezo a escribir todos mis libros siempre el 8 de enero, es un día sagrado para mí”, cuenta. Pero ojo, que no es llegar y sentarse. Su proceso es toda una ceremonia mística que podría inspirar a cualquiera que busque esa chispa creativa.

Ella llega a su oficina muy temprano por la mañana, sola. Es clave ese momento de introspección. Una vez ahí, el ambiente se transforma: “Enciendo velas para los espíritus y las musas”, dice, invitando a la inspiración divina. Luego, se da un espacio para la calma: “Medito un rato”. Y siempre tiene flores frescas e incienso. ¿El broche de oro? “Y me abro por completo a la experiencia que comienza en ese momento”. Una entrega total a la historia que está por nacer, una declaración de principios antes de cada palabra.

Cuarenta y cuatro años de experiencia, cero confianza

Lo más cuático de todo es que, a pesar de sus 44 años en esto de darle a la pluma, Isabel confiesa que “no he adquirido nada de confianza”. ¡Imagínense! La seca más seca, aún con esa inseguridad. Cada año en esta fecha se pregunta si podrá atrapar la historia, y explica en su publicación de Instagram que, si sucede, el milagro del proceso creativo tarda varias semanas en madurar.

Su nueva joya: “La hora antes del alba”

Y hablando de nuevos milagros creativos, el ritual del pasado 8 de enero también se realizó, y su nueva novela es “La hora antes del alba”. Prepárense para una historia mágica y luminosa. Un relato épico de amor y coraje que, como su protagonista, es pura fuerza.

En esta aventura, nos sumergimos en un país oscurecido por la dictadura. Ahí conocemos a Alba, quien queda sola tras la muerte de su abuelo, esperando a su primer amor, sin saber si sobrevivió o si volverá por ella. La gran casa familiar, testigo de ausencias y recuerdos, es su refugio. Pero la tensión es brígida, porque frente a su puerta acecha su antiguo captor, sediento de venganza, queriendo que pague por los “pecados” de su abuelo. Menos mal, no está sola: su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional la sostienen, y los espíritus de sus ancestros la protegen. Con ellos, Alba luchará por romper un legado de violencia y represión social, buscando un futuro esperanzador. ¡Una trama que promete dejarnos pegados a cada página!

El legado de una escritora inigualable

Es que Isabel Allende es un fenómeno literario. No por nada es la escritora en español más leída del mundo, con más de ochenta millones de ejemplares de sus obras vendidos en cuarenta y dos idiomas. Su impacto es tal que ha sido galardonada con las mayores distinciones, como la Medalla Presidencial de la Libertad, condecorada por el mismísimo Barack Obama en 2014, o la Medalla por la contribución destacada a las letras americanas de la National Book Foundation en 2018.

Así que ya saben, el 8 de enero, mientras algunos están planeando las vacaciones, Isabel Allende está encendiendo velas y abriendo su mente para que el próximo best-seller nos vuele la cabeza. ¿Qué se viene para el 8 de enero de 2027?