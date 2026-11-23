Espectáculos

El pasado sábado, el desfile de traje típico del Miss Universo se robó todas las miradas, y cómo no, si nuestra representante, Dominga López, se la jugó con un look que es pura fantasía cyberpunk. La miss chilena reinterpretó uno de los símbolos pop más queridos del país: la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar, ¡y el resultado fue pura ciencia ficción!

Antes de las preliminares del certamen, el team de expertos chilenos —Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González— hizo un análisis completo de la pasarela y no escatimó en aplausos para la audaz propuesta de Dominga. Un look metalizado, con transparencias y un toque futurista fue la clave para que nuestra candidata se diferenciara del resto, ¡y de qué manera! Es que seamos honestos, a veces los trajes típicos son un poco… típicos, pero Dominga se la jugó con algo distinto.

Lady Ganga, impactada con el estilismo, comentó: “Ahí apareció nuestra Dominga López con la Gaviota de Platino. Ella hace un semi reveal y nos abre la Lira y la Gaviota y nos deja ver su hermoso rostro donde innova porque tiene una cola y pelo largo”. ¡Una cola y pelo largo! Claramente, la miss no fue a pasar desapercibida, sino a dejar una marca intergaláctica.

Y ojo, que el detalle no es menor: Dominga portó un trofeo original de la Gaviota de Platino, el mismo que fue prestado para la ocasión ni más ni menos que por la alcaldesa Macarena Ripamonti. Eso ya es un nivel de compromiso con la chilenidad que nos deja tiritando.

Después de tanta expectación, Dominga López reveló en sus redes sociales las inspiraciones detrás de su traje y, la verdad, es que tiene todo el sentido del mundo. Por un lado, el icónico traje robot de Thierry Mugler de 1995, ese mismo que los más cinéfilos recordarán cuando Zendaya lo usó en la premiere de Dune 2. ¡Un guiño directo a la moda y el cine que la rompió hace poquito! Y por otro lado, la película Metrópolis de 1927.

Todo este trabajo de otro mundo fue gracias al talento de Joshuan Aponte, un diseñador puertorriqueño que no solo vistió a nuestra Dominga, sino que también tuvo a cargo el traje de la candidata local de Puerto Rico. ¡Un artista multifacético que entiende de rupturas y de dejar a todos boquiabiertos!

Si Dominga López quería que habláramos de ella, ¡misión cumplida! ¿Será que esta Gaviota futurista le trae la corona?