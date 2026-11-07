¡Sin filtro! Disley Ramos destapa el calvario que vivió con el Mago Jiménez en el reality

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¡Atención, viudos de reality! El último episodio de Vértigo nos dejó con la boca abierta, y la protagonista fue ni más ni menos que Disley Ramos. La influencer decidió soltar la lengua sobre su intenso romance con Luis Jiménez, el Mago, dentro del encierro, revelando una pila de situaciones que, para variar, nunca vimos en pantalla. Y ojo, que el remate de la relación fue con una frase que, la verdad, duele.

La cosa partió con la pregunta del pueblo, que fue directo al grano: "¿Te sentiste el paño de lágrimas del Mago Jiménez?". Y Disley dijo que sí. Explicó que al principio no lo veía así, pero con el tiempo se dio cuenta. Contó que fue el paño de lágrimas de una persona de 42 años totalmente dañada psicológicamente, que tenía que recoger con pala día por medio. Ella dejó claro que no andaba detrás de nadie, sino que él no estaba apto para tener una relación, ni para estar expuesto en lo que vivieron los dos. Y fue tajante: "la pasé súper mal".

Para Disley, esta fue su primera vez en un reality, y se encontró con una realidad bien compleja: se topó con un matrimonio que se suponía terminado. Pensemos: uno entra a un encierro buscando la experiencia, quizás el amor, y te encuentras con los problemas maritales de otro. ¡Qué lata! Ella, que se caracteriza por ser pura alegría, sintió cómo su chispa se apagaba. Con el tiempo se fue enfrentando a un hombre muy dañado, y la alegría que quería transmitir se le intentó opacar porque entregó su energía a alguien que no estaba bien.

Como si el encierro no fuera suficiente, a Disley le llegaba información de afuera, no por los productores, sino a través de él, que la recibía de su expareja. ¿El manso cahuín? Que eran los más odiados de Chile y que ella nunca más iba a tener trabajo. ¡Imagínate la presión! Y ojo, que esto no es todo. Disley soltó que en el reality pasaron muchas cosas que no se mostraron, posiblemente porque él pactó que ciertos nombres no salieran al aire. Se las aguantó hasta ahora, pero decidió destapar todo.

Pero lo que remató la paciencia de Disley fue una frase que Luis le tiró: "Tú vas a ser igual que todas las hue… que están conmigo, que después van a cobrar a un programa para ir a hablar". ¡Qué heavy! Aunque en un momento la llamaron de un programa para hablar a cambio de dinero, ella se negó. Pero un año después de todo el drama, y ya en una situación mucho mejor, Disley Ramos decidió contar su calvario.

¿Qué te parece? ¿Es esta la típica historia de reality que nadie ve, o un desahogo necesario para sanar heridas?