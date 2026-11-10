Cony Capelli celebró su revelación de sexo y lanzó tajante advertencia a sus invitados

Espectáculos

La influencer y bailarina, Constanza Capelli, realizó la fiesta de la revelación del sexo de su futuro bebé. Fue una ceremonia súper privada, con familiares y amistades, de la cual la conductora compartió algunos registros en sus redes sociales. La jornada estuvo decorada con globos y una gran caja de sorpresas, mostrando que la expectación era máxima.

Pero ojo, que después de la celebración, la Cony no se anduvo con chicas y emitió un mensaje directo para frenar cualquier filtración. "Fui muy feliz hoy. Gracias a todos quienes fueron, los quiero mucho. Me sentí profundamente acompañada, querida, respetada y honrada por todos ustedes", partió diciendo, agradeciendo el apoyo de los presentes.

Y para que no quedaran dudas de la importancia del secreto, puntualizó con su advertencia: "No revelar el sexo de pollit@ hasta que yo lo haga". Así, dejó claro quién tenía la última palabra. Además, la influencer confirmó en ese momento que publicaría el resultado oficial el lunes 9 de noviembre a las 14:00 horas en sus plataformas digitales, dejando a todos a la espera del gran anuncio.

¿Será que alguno se atrevió a romper el pacto de silencio?