‘MasterChef’ sorprendió con la novena eliminación

Espectáculos

La noche del lunes 9 de noviembre, el jurado de ‘MasterChef’ nos dejó con la boca abierta. Stana Lavalovich, la gitana, se convirtió en la novena eliminada del programa. ¡Y ojo que nadie, pero nadie, se lo esperaba!

La diseñadora de vestuario tuvo que enfrentarse a Rosita, Fernanda, Nicolás, Ariel, Cynthia, Seba y Hugo. Su plato no logró convencer al trío de hierro: la chef Fernanda Fuentes, la primera chilena con una estrella Michelin, junto a Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro. Por ello fue elegida entre los peores tres platos de la competencia junto a Seba y Hugo.

Cuando el chef francés Yann Yvin soltó su nombre, la cara de sus compañeros fue un poema. Nadie lo podía creer. Pero Stana expresó: “Llegó mi momento, llegó mi hora”. Dijo estar agradecida de ‘MasterChef’ porque aprendió a conocer otro mundo, ya que siempre vivió en la burbuja de los gitanos, y que se hizo amigos que espera seguir viendo.

La exparticipante también habló de su eliminación en su cuenta de Instagram donde reiteró estar agradecida de la oportunidad.